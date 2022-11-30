СК передал в суд уголовное дело о насилии над двухлетним мальчиком в Барабинске

Следственный комитет РФ по Новосибирской области сообщил о передаче в суд уголовного дела по факту насилия над двухлетним мальчиком. Насилие, по предварительной версии, совершил отчим этого ребенка.
— Барабинским межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении
Источник, близкий к СК, сообщил корреспонденту НГС, что дело в суд передали еще на прошлой неделе.
Вместе с тем барабинские следователи СК продолжают расследование по обвинению сотрудников местной опеки в том, что те должным образом не реагировали на жалобы в отношение нездоровой атмосферы в семье этого ребенка. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность).
— В настоящее время расследование по уголовному делу не заверено, проводятся следственные действия. В соответствии с требованием части 1 статьи 161 УПК РФ (недопустимость разглашения данных предварительного расследования) данные предварительного расследования не подлежат разглашению, — прокомментировали в новосибирском СК.
В начале октября НГС рассказал жуткую историю обнаруженного в Барабинске двухлетнего мальчика со следами насилия.