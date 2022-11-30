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СК передал в суд уголовное дело о насилии над двухлетним мальчиком в Барабинске

А расследование дела о халатности против местной опеки еще не завершили

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Страшная история о насилии над ребенком стала известна в Барабинске еще в сентябре

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Следственный комитет РФ по Новосибирской области сообщил о передаче в суд уголовного дела по факту насилия над двухлетним мальчиком. Насилие, по предварительной версии, совершил отчим этого ребенка.

— Барабинским межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего жителя города Барабинска по факту совершения преступления в отношении несовершеннолетнего, и в настоящее время дело находится на рассмотрении в суде, то есть ведется судебное расследование, — сообщается в ответе новосибирского СК.

Источник, близкий к СК, сообщил корреспонденту НГС, что дело в суд передали еще на прошлой неделе.

Вместе с тем барабинские следователи СК продолжают расследование по обвинению сотрудников местной опеки в том, что те должным образом не реагировали на жалобы в отношение нездоровой атмосферы в семье этого ребенка. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность).

— В настоящее время расследование по уголовному делу не заверено, проводятся следственные действия. В соответствии с требованием части 1 статьи 161 УПК РФ (недопустимость разглашения данных предварительного расследования) данные предварительного расследования не подлежат разглашению, — прокомментировали в новосибирском СК.

В начале октября НГС рассказал жуткую историю обнаруженного в Барабинске двухлетнего мальчика со следами насилия.

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