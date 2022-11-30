СК передал в суд уголовное дело о насилии над двухлетним мальчиком в Барабинске

— В настоящее время расследование по уголовному делу не заверено, проводятся следственные действия. В соответствии с требованием части 1 статьи 161 УПК РФ (недопустимость разглашения данных предварительного расследования) данные предварительного расследования не подлежат разглашению, — прокомментировали в новосибирском СК.



В начале октября НГС рассказал жуткую историю обнаруженного в Барабинске двухлетнего мальчика со следами насилия.

