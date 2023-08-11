Такси станет роскошью. Как новый закон изменит цены на поездки и оставит водителей без работы — мнение эксперта

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Все эти изменения, разумеется, отразятся на стоимости проезда для пассажиров. Ведь затраты служб такси или водителей вырастут в разы. Чего ждать обычным людям, которые пользуются этой услугой? Будут ли массовые увольнения таксистов? 72.RU представляет мнение Сергея Шеридана, председателя Тюменской гильдии таксистов. Далее — от первого лица.
«Проще не работать или работать «в серую»»
Для клиентов принятие этого закона точно обернется повышением цен. Но пугаться не надо. Россияне уже видели бешеные суммы в час пик, которые предлагает популярный агрегатор. Могу порекомендовать плюнуть на свои предпочтения и скачать приложения всех местных такси. Или найти номера телефонов. Сравнивать цены и искать приемлемую. Но очень дешево ездить не получится. Дешево скоро будет только на автобусе.
Давайте разберемся, что по закону должны будут сделать таксисты. Они должны будут открыть ИП или стать самозанятыми. На основании этих документов они смогут получить разрешение на работу. Помимо этого, они обязаны будут иметь страховку под такси. Страховые компании продавать ее дешево не собираются. На основании того, что автомобиль такси находится на дороге в разы дольше, чем обычный, они просто умножат существующую сумму страховки. Обыкновенный таксист должен будет заплатить за страховку 60, 70, 80, 90 или
У водителей давно растут расходы. Подорожали бензин, газ, техобслуживание. Новых машин хорошего качества нет. Да и те, что есть, стоят больше двух миллионов. Не каждый может себе это позволить. Автопарк устаревает — это заметно уже сейчас. «Москвичи» никого не устраивают, увы.
«Водители давно научились обманывать агрегаторов»
Еще каждый водитель должен будет предоставить справку об отсутствии судимости по тяжким преступлениям. Также вводятся реестры: агрегаторов, перевозчиков и автомобилей. Зачем нужна эта бюрократия, никто понять не может. Перед выпуском на линию агрегатор должен будет проверить и машину, и водителя по реестру. Только после этого ему позволят брать заказы. Бред и маразм — по-другому не назвать.
Пассажир по итогу получает якобы безопасность. Но все понимают, что этого не будет. Водители давно научились обманывать агрегаторы: оформляется один человек, а ездит совсем другой. Эти случаи были не один раз. А справки эти медицинские и об отсутствии судимости легко подделывают. На подлинность их никто, как правило, не проверяет. Столько просто не проверить! С мигрантами, которых любят ругать, всё немного проще. Предоставляемые ими документы сразу позволяют принять решение о его принятии на работу или отказе в ней. Ну ладно, не будет мигрантов. Но кому от этого станет легче?
Многие водители примут решение уйти из профессии. Но другие будут работать «с руки», нелегально. Клиент подошел к обочине, махнул рукой, остановил машину, договорился с водителем и поехал. Кто будет таких ловить? Да никто. Возврат в
«Если мы будем задирать цены, то никто не поедет»
По поводу того, насколько вырастут цены. Думаю, что такси будут рисовать любую цифру за заказ. Потому что расчета стоимости проезда закон не установил. Также не определено, от чего цена должна исходить. Несмотря на то что существуют формулы расчета себестоимости одного километра или одного нормо-часа, их никто не применяет на практике. Нужно понимать, что если мы будем задирать цены, то никто не поедет. Их со временем опустят, чтобы стабилизировать рынок. Но на каком уровне они зафиксируются, спрогнозировать не может никто.
Проблема этого закона еще и в том, что он не предъявляет профессиональных требований. Не вводится обучение таксистов, не появляется сама профессия таксиста. В реестр профессий она до сих пор не внесена! Никому от этого закона лучше не станет, даже государству. Оно не получит от этого ровным счетом ничего. Разве что рост налогов от самозанятых, но это капля в море.
Есть один позитивный момент. Это то, что региональным властям передали возможность вести тестирование на знание города. Наш местный законодатель может отсеивать водителей, которые не ориентируются в городе. Это сформирует определенный уровень качества работы таксиста.
О проблемах в этой отрасли мы уже писали. Читайте наш материал о том, как агрегаторы заманивают к себе водителей, которых не хватает по всей стране. Сейчас акцент в поисках делают на женщинах и вахтовиках.