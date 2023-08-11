Такси станет роскошью. Как новый закон изменит цены на поездки и оставит водителей без работы — мнение эксперта

Все эти изменения, разумеется, отразятся на стоимости проезда для пассажиров. Ведь затраты служб такси или водителей вырастут в разы. Чего ждать обычным людям, которые пользуются этой услугой? Будут ли массовые увольнения таксистов? 72.RU представляет мнение Сергея Шеридана, председателя Тюменской гильдии таксистов. Далее — от первого лица.

«Проще не работать или работать «в серую»»

Для клиентов принятие этого закона точно обернется повышением цен. Но пугаться не надо. Россияне уже видели бешеные суммы в час пик, которые предлагает популярный агрегатор. Могу порекомендовать плюнуть на свои предпочтения и скачать приложения всех местных такси. Или найти номера телефонов. Сравнивать цены и искать приемлемую. Но очень дешево ездить не получится. Дешево скоро будет только на автобусе.