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На четвертом мосту в Новосибирске закончили монтаж всех вант: какие работы будут дальше

Ежедневно на объекте трудятся 1400 человек

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Рабочие смонтировали все 35 вант из 70 проволочных тросов

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В Новосибирске строители ГК «ВИС» смонтировали все 35 вант четвертого моста через Обь. О выполненных и предстоящих работах сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

— 35 вант удерживают мостовую конструкцию над путепроводом, оставляя место для проезда по нему транспортных средств на площади Будагова. Сразу после завершения работ мостовики будут дотягивать и регулировать ванты до проектных значений, — передает министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский.

Вантовая система удерживает три пролета перехода нового моста весом больше 21 тысячи тонн. Общая длина 70 тросов — почти 9 километров.

Сейчас рабочие завершают укладку асфальтобетона на правобережной транспортной развязке. Ежедневно на объекте трудятся 1400 рабочих, задействованы 217 единиц техники.

Ранее концессионер строительства ГК «ВИС» показывал, как строят четвертый мост.

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