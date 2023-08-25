На четвертом мосту в Новосибирске закончили монтаж всех вант: какие работы будут дальше

В Новосибирске строители ГК «ВИС» смонтировали все 35 вант четвертого моста через Обь. О выполненных и предстоящих работах сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.
— 35 вант удерживают мостовую конструкцию над путепроводом, оставляя место для проезда по нему транспортных средств на площади Будагова. Сразу после завершения работ мостовики будут дотягивать и регулировать ванты до проектных значений, — передает министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский.
Вантовая система удерживает три пролета перехода нового моста весом больше 21 тысячи тонн. Общая длина 70 тросов — почти 9 километров.
Сейчас рабочие завершают укладку асфальтобетона на правобережной транспортной развязке. Ежедневно на объекте трудятся 1400 рабочих, задействованы 217 единиц техники.
Ранее концессионер строительства ГК «ВИС» показывал, как строят четвертый мост.