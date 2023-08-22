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Натягивают ванты и укладывают асфальт: что происходит на стройке четвертого моста в Новосибирске

Концессионер показал фото объекта

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Осталось смонтировать еще одну пару вант

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В Новосибирске смонтировали предпоследнюю пару вант для четвертого моста через Обь. Система будет удерживать три пролета.

Об этом рассказали в пресс-службе концессионера строительства ГК «ВИС»:

— Группа «ВИС» завершает монтаж вантовой системы моста через Обь в Новосибирске, которая будет удерживать три пролета моста общей длиной 380 метров и весом более 21 тысячи тонн. Сегодня завершены работы по натяжению предпоследней, 34-й пары.

Длина каждой ванты в этой паре — 170 метров, смонтировано 68 вант из 70. Также строители заканчивают бетонировать плиту на проезжей части вантового участка. Там уложено 2,7 тысячи кубических метров бетона.

На месте работает 1400 строителей

На месте работает 1400 строителей

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На дорожной развязке, которая находится на правом берегу, уложили верхний слой основания и нижний слой покрытия. Сейчас строители укладывают финишный слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

В русловой части моста уложили нижний слой асфальтобетонного покрытия. По направлению с левого берега на правый укладывают дорожную одежду из щебеночно-мастичной смеси. Для этого строители используют дорожные катки, автогудронатор, дорожную фрезу и асфальтоукладочный комплекс.

На дороге продолжают укладывать покрытие

На дороге продолжают укладывать покрытие

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— Это позволяет четко соблюдать и контролировать технологию укладки асфальта. Поставка асфальтобетонной смеси осуществляется с собственного модульного завода производительностью 240 тонн в час, что полностью обеспечивает потребности стройплощадки, — объяснили в ГК «ВИС».

Над строительством моста работают около 1400 человек, 217 единиц техники и механизмов.

Проект четвертого моста в Новосибирске обсуждали с конца 2000-х годов. Почитайте в хронике НГС, каким мог быть проект и как менялась цена на проезд по новой дороге.

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