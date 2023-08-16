freedom
СЕЙЧАС +14°С
Пробки 8/10
usd 97.42
eur 106.57
СрочноАвтобус с пассажирами въехал в грузовик на Алтае
Все новости
Все новости

«Пробило грудную клетку»: Nissan X-Trail и Toyota FunCargo жестко столкнулись в Новосибирске

Один из водителей завершал маневр

1 850

Водителей доставили в больницу Краснообска

Поделиться

16 августа в Новосибирске на перекрестке Советского шоссе и проезда Автомобилистов жестко столкнулись кроссовер Nissan X-Trail и Toyota FunCargo. Видео с места ДТП опубликовали автомобильные паблики «АСТ-54» и «АвтоБердск». По данным сообществ, один из участников ДТП погиб, но друг одного из водителей это опровергает.

— Предположительно, есть один погибший — тело без движения лежит на асфальте, — сообщает «АСТ-54».

Еще чуть-чуть и видео загрузится
В пабликах предположили, что один из участников ДТП погиб

Видео: «АСТ-54» / «АвтоБердск»

— Один человек погиб в столкновении двух иномарок, — говорится в посте «АвтоБердска».

НГС связался с другом водителя автомобиля Nissan, который опроверг эту информацию.

— По крайней мере, сейчас оба водителя живы. Их доставили в больницу Краснообска. Друг рассказал, как всё случилось. У него серьезные повреждения грудной клетки, пробита она, поэтому нет смысла ему звонить. Он сказал, что ехал на мигающий зеленый сигнал светофора, а с ним какой-то бардак происходит: моргает-моргает и вдруг внезапно загорается красный. Друг завершал маневр на скорости около 80 км/ч, в него влетел со стороны ГЭСа водитель FunCargo. Мы ищем свидетелей ДТП, может, у кого есть запись с регистратора, на которой запечатлен момент столкновения, — сказал НГС друг водителя X-Trail.

НГС обратился в областной главк полиции и городской отдел пропаганды ГИБДД за комментарием.

— В результате ДТП травмированы оба водителя и женщина-пассажир автомобиля Toyota. Характер травм пострадавших уточняется. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, — сообщили в ГИБДД.

В Бийске на улице Ленинградской сегодня, 16 августа, в 11:40 произошло ДТП с автобусом, который вез больше 20 пассажиров. ПАЗ столкнулся с грузовиком МАН.

По теме

ДТПДорожно-транспортное происшествиеАвтомобильная авария
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter