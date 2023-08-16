«Пробило грудную клетку»: Nissan X-Trail и Toyota FunCargo жестко столкнулись в Новосибирске

16 августа в Новосибирске на перекрестке Советского шоссе и проезда Автомобилистов жестко столкнулись кроссовер Nissan X-Trail и Toyota FunCargo. Видео с места ДТП опубликовали автомобильные паблики «АСТ-54» и «АвтоБердск». По данным сообществ, один из участников ДТП погиб, но друг одного из водителей это опровергает.
— Предположительно, есть один погибший — тело без движения лежит на асфальте, — сообщает «АСТ-54».
— Один человек погиб в столкновении двух иномарок, — говорится в посте «АвтоБердска».
НГС связался с другом водителя автомобиля Nissan, который опроверг эту информацию.
— По крайней мере, сейчас оба водителя живы. Их доставили в больницу Краснообска. Друг рассказал, как всё случилось. У него серьезные повреждения грудной клетки, пробита она, поэтому нет смысла ему звонить. Он сказал, что ехал на мигающий зеленый сигнал светофора, а с ним какой-то бардак происходит: моргает-моргает и вдруг внезапно загорается красный. Друг завершал маневр на скорости около
НГС обратился в областной главк полиции и городской отдел пропаганды ГИБДД за комментарием.
— В результате ДТП травмированы оба водителя и женщина-пассажир автомобиля Toyota. Характер травм пострадавших уточняется. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, — сообщили в ГИБДД.
В Бийске на улице Ленинградской сегодня, 16 августа, в 11:40 произошло ДТП с автобусом, который вез больше 20 пассажиров. ПАЗ столкнулся с грузовиком МАН.