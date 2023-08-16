«Пробило грудную клетку»: Nissan X-Trail и Toyota FunCargo жестко столкнулись в Новосибирске

— По крайней мере, сейчас оба водителя живы. Их доставили в больницу Краснообска. Друг рассказал, как всё случилось. У него серьезные повреждения грудной клетки, пробита она, поэтому нет смысла ему звонить. Он сказал, что ехал на мигающий зеленый сигнал светофора, а с ним какой-то бардак происходит: моргает-моргает и вдруг внезапно загорается красный. Друг завершал маневр на скорости около 80 км/ч , в него влетел со стороны ГЭСа водитель FunCargo. Мы ищем свидетелей ДТП, может, у кого есть запись с регистратора, на которой запечатлен момент столкновения, — сказал НГС друг водителя X-Trail.

