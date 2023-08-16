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Автобус с 20 пассажирами въехал в грузовик: видео ДТП из Алтайского края

Водитель грузового «МАН» не уступил дорогу общественному транспорту на перекрестке

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ДТП произошло сегодня утром

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В Бийске на улице Ленинградской сегодня, 16 августа, в 11:40 произошло ДТП с автобусом, который вез больше 20 пассажиров. ПАЗ столкнулся с грузовиком «МАН».

В МВД по Алтайскому краю сообщили, что на нерегулируемом перекрестке. 51-летний водитель «МАН», двигаясь по второстепенной дороге, не уступил автобусу «ПАЗ 4234», который был на главной дороге.

Автобус №223, которым управлял 42-летний водитель, врезался в грузовик.

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Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения

Видео: Mash Siberia/ телеграм-канал

В пресс-службе МВД по Алтайскому краю информации о количестве пострадавших нет. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства происшествия.

Как сообщается в телеграм-канале Mash Siberia, пятеро человек попали в больницу, двое из них в тяжелом состоянии. Водитель «МАН» не пострадал.

В начале августа в Республике Алтай 6 августа автобус с туристами столкнулся с легковым автомобилем. Пострадали 9 человек

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