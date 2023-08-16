Автобус с 20 пассажирами въехал в грузовик: видео ДТП из Алтайского края

В Бийске на улице Ленинградской сегодня, 16 августа, в 11:40 произошло ДТП с автобусом, который вез больше 20 пассажиров. ПАЗ столкнулся с грузовиком «МАН».
В МВД по Алтайскому краю сообщили, что на нерегулируемом перекрестке. 51-летний водитель «МАН», двигаясь по второстепенной дороге, не уступил автобусу «ПАЗ 4234», который был на главной дороге.
Автобус №223, которым управлял 42-летний водитель, врезался в грузовик.
В пресс-службе МВД по Алтайскому краю информации о количестве пострадавших нет. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства происшествия.
Как сообщается в телеграм-канале Mash Siberia, пятеро человек попали в больницу, двое из них в тяжелом состоянии. Водитель «МАН» не пострадал.
В начале августа в Республике Алтай 6 августа автобус с туристами столкнулся с легковым автомобилем. Пострадали 9 человек