«Как же бесит, просто слов нет»: как новосибирцы добираются до Толмачево — изучаем мнения

Жители Новосибирска вчера, 31 июля, активно обсуждали материал с НГС об альтернативных способах добраться до аэропорта Толмачево. Сибиряки рассказали как о позитивном, так и о негативном опыте поездок туда. НГС собрал самые интересные комментарии. В них жители высказали недовольство не только не транспортом, но и на пробки и на закрытую по ночам Станционную
«Всегда стоим в адских пробках»
— 2023 год, а до аэропорта или из него раньше 05:30 утра не доберешься. Плюс всегда стим в адских пробках на площади Труда, либо с непонятными пересадками. Да, РЖД вроде как взялись за продление железнодорожных путей до аэропорта, которые идут ну совсем рядом. Вот только это надо было делать ещё лет 10 назад. Как же бесит, просто слов нет. В будний день так вообще приходится выезжать сильно заранее с правого берега, ведь на Димитровском мосту и площади Труда можно непредсказуемо встрять.
— А еще весело встрять в пробку в городе Обь, из которого бедные жители пытаются выбраться, а ты пытаешься его проехать, чтоб успеть к вылету, а таксисты прут четвертым рядом, объезжая уже стоящий в пробке на обочине третий ряд, а по полям бегут с чемоданами самые отчаявшиеся, у кого сдали нервы и заканчивается посадка.
— А теперь добавляем, что с 22 часов до 6 утра перекрывают Станционную. Широкую перекопали до конца августа, неделю назад Большую ремонтировали. Остается старая дорога и вечно стоящий переезд через транссиб. Ехали в аэропорт с Горского 1,5 часа с 22:00 до 23:40.
«Просто какой-то квест»
— Как по мне, так я согласен за автобус платить и 150 и 180 рублей, если он ходит ночью. Не понимаю, почему с мая по середину октября хотя бы их не пустить?
— Часто бываю в командировке и дорога из аэропорта и в аэропорт — просто какой-то квест. Мне каждый раз страшно не успеть вовремя на рейс, выезжать из аэропорта лотерея — такси может не быть, но и автобус не по графику движения может прибывать и убывать... В общем, для такого крупного города этот маршрут большая беда и, как мне кажется, для города и области одна из первоочередных задач.
— Когда собирались в отпуск на две недели, было два варианта. Или такси до аэропорта, или поехать туда на своем авто и оставить на стоянке неподалеку (100–150 рублей / сутки с бесплатным трансфером до самого аэропорта). Для тех, кто ставит авто всегда на стоянку — вариант идеальный. И если такси будет по 1200–1300, то уже одинаково по деньгам. В день вылета, за 3 часа до посадки (авторегистрация) проверяю ценник на такси — 500 рублей. Заказываю, и через 10 минут подъехало (8 часов утра, суббота). А вот обратно, через 2 недели, возвращались уже за 900. Причем при вызове машин 5 сделали отказ.
— Проблема Новосибирска в малом пассажиропотоке. Электричка с вокзала будет реально полупустой, даже с выходом к окнам регистрации, только потому что до вокзала тоже нужно добраться. Вот я живу в МЖК. Какой мне смысл вызывать за 600 рублей такси до ж/д вокзала, покупать за 100 рублей билет, скакать с чемоданом по путям, когда можно вызвать такси за 1100 рублей прямиком до аэропорта.
— Это просто позорище для третьего по численности города страны, транспортная доступность отсутствует как класс, из аэропорта в принципе проблема добраться, а еще ушлые странные типы бегающие за прилетающими с криками: «Такси». Почему нет круглосуточных экспрессов? Пусть будет цена в 300 рублей, но должен быть постоянный круглосуточный экспресс, почему нет удобной станции электричек?
«Мне все понравилось»
— С поездом проблем никаких. Метро и копеечное такси до вокзала. А если живёшь в центре (как я), то пешочком спокойно идёшь 5–10–15 минут, и дело в шляпе. Вне зависимости от времени суток.
— В аэропорт на такси, так как ночь, а обратно на автобусе. Быстрее и дешевле, чем такси, как оказалось. Мало того, что долго ждала машину, так приехала развалюха, которая провела меня самым длинным путем домой за необоснованно высокую цену. Решила попробовать на автобусе и мне все понравилось. Рекомендую.
Будет ли ночной маршрут 111э?
В министерстве транспорта Новосибирской области рассказали, что маршрут 111э не может ездить по ночам в аэропорт Толмачево из-за редких пассажиров.
— Маршрут № 111э в настоящее время работает без получения субсидий из областного бюджета Новосибирской области в целях возмещения затрат и недополученных доходов. Увеличение количества рейсов в значительной степени повысит затраты перевозчика на ремонт и эксплуатацию подвижного состава, что в свою очередь приведет к повышению себестоимости перевозок пассажиров, сокращая рентабельность, — объяснили в пресс-службе Минтранса.
Сейчас расписание утренних и вечерних рейсов маршрута №111э сформировано с учетом последнего поезда с вокзала «Новосибирск-Главный» и с учетом массовых прилетов и вылетов.
В конце июня сибирячка купила у авиакомпании S7 субсидированный билет, положенный пенсионерам, на рейс Новосибирск — Абакан, но оказалось, что ей не досталось места.