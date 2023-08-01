«Как же бесит, просто слов нет»: как новосибирцы добираются до Толмачево — изучаем мнения

— А теперь добавляем, что с 22 часов до 6 утра перекрывают Станционную. Широкую перекопали до конца августа, неделю назад Большую ремонтировали. Остается старая дорога и вечно стоящий переезд через транссиб. Ехали в аэропорт с Горского 1,5 часа с 22:00 до 23:40.

«Просто какой-то квест»

— Как по мне, так я согласен за автобус платить и 150 и 180 рублей, если он ходит ночью. Не понимаю, почему с мая по середину октября хотя бы их не пустить?

— Часто бываю в командировке и дорога из аэропорта и в аэропорт — просто какой-то квест. Мне каждый раз страшно не успеть вовремя на рейс, выезжать из аэропорта лотерея — такси может не быть, но и автобус не по графику движения может прибывать и убывать... В общем, для такого крупного города этот маршрут большая беда и, как мне кажется, для города и области одна из первоочередных задач.

