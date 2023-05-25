«Это просто треш»: новосибирцы обозлились на дорожников из-за утреннего ремонта — Димитровский мост встал в большую пробку

Утром 25 мая новосибирские автомобилисты встали в пробку на Димитровском мосту. Движение затруднено в том числе из-за дорожных работ.
Большая пробка на мосту скопилась в направлении левого берега. На момент публикации затор протянулся от проспекта Димитрова до площади Энергетиков. Причиной пробки стали дорожные работы в районе ТЭЦ.
— Сужение проезжей части на 4 метра из-за дорожных работ. Будьте осторожны, — гласит сообщение, опубликованное в сервисе 2GIS.
Еще один серьезный затор образовался на улице Большой, где ремонтники продолжают реконструкцию проезжей части. Новосибирские автомобилисты оказались морально не готовы терять время из-за работников и излили свое негодование в комментариях.
— Это просто треш какой-то утренний. Всё через ж***, — поделился пользователь с ником Серега Андрюшин.
— Ослы, а не дорожники, — написал аноним.
— И так пробки, еще и за дорогу взялись. Реально ***, — отметил еще один пользователь.
Между тем новосибирские власти объявили конкурс на ремонт улицы Мира в 2023 году. На реконструкцию проезжей части планируется потратить больше полумиллиарда рублей.