freedom
СЕЙЧАС +7°С
Пробки 5/10
usd 79.97
eur 86.20
Тема дняВыросли цены на запчасти для китайских авто
Все новости
Все новости

«Это просто треш»: новосибирцы обозлились на дорожников из-за утреннего ремонта — Димитровский мост встал в большую пробку

Проезжую часть сузили на 4 метра

4 376

Затор тянется от проспекта Димитрова до площади Энергетиков

Поделиться

Утром 25 мая новосибирские автомобилисты встали в пробку на Димитровском мосту. Движение затруднено в том числе из-за дорожных работ.

Большая пробка на мосту скопилась в направлении левого берега. На момент публикации затор протянулся от проспекта Димитрова до площади Энергетиков. Причиной пробки стали дорожные работы в районе ТЭЦ.

Сервис оценивает ситуацию с пробками в Новосибирске на <nobr class="_">6 баллов</nobr>

Сервис оценивает ситуацию с пробками в Новосибирске на 6 баллов

Поделиться

— Сужение проезжей части на 4 метра из-за дорожных работ. Будьте осторожны, — гласит сообщение, опубликованное в сервисе 2GIS.

Еще один серьезный затор образовался на улице Большой, где ремонтники продолжают реконструкцию проезжей части. Новосибирские автомобилисты оказались морально не готовы терять время из-за работников и излили свое негодование в комментариях.

— Это просто треш какой-то утренний. Всё через ж***, — поделился пользователь с ником Серега Андрюшин.

— Ослы, а не дорожники, — написал аноним.

— И так пробки, еще и за дорогу взялись. Реально ***, — отметил еще один пользователь.

Между тем новосибирские власти объявили конкурс на ремонт улицы Мира в 2023 году. На реконструкцию проезжей части планируется потратить больше полумиллиарда рублей.

По теме

Ремонт дорогПробкиНовосибирск
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ12
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ7
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter