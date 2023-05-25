На ремонт улицы Мира в Новосибирске потратят полмиллиарда рублей

На ремонт улицы Мира муниципальные власти готовы потратить 573 миллиона рублей. Сообщение об открытом конкурсе среди подрядчиков появилось на электронной площадке «РТС Тендер».
Предмет конкурса заявлен следующим образом — «Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог с усовершенствованным типом покрытия (автомобильная дорога общего пользования по ул. Мира на участке от пл. Сибиряков-Гвардейцев до Советского шоссе в Кировском районе г. Новосибирска)».
Максимальная цена контракта —
В требованиях к подрядчику указано, что компания должна иметь опыт в содержании и капитальном ремонте автомобильных дорог. Кроме того, по условиям контракта победителю конкурса придется привлечь к работе субподрядчиков из числа малых предпринимателей и некоммерческих организаций. На эти цели он обязан потрать не менее 35% от цены муниципального контракта.
Определить победителя планируется
В апреле стало известно, что на ремонт новосибирских дорог в 2023 году планируется потратить