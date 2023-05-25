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Тема дняПолмиллиарда на ремонт дорог
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На ремонт улицы Мира в Новосибирске потратят полмиллиарда рублей

Власти объявили конкурс на получение госконтракта

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Подрядчика планируется определить в середине июня

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На ремонт улицы Мира муниципальные власти готовы потратить 573 миллиона рублей. Сообщение об открытом конкурсе среди подрядчиков появилось на электронной площадке «РТС Тендер».

Предмет конкурса заявлен следующим образом — «Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог с усовершенствованным типом покрытия (автомобильная дорога общего пользования по ул. Мира на участке от пл. Сибиряков-Гвардейцев до Советского шоссе в Кировском районе г. Новосибирска)».

Максимальная цена контракта — 573 000 513 рублей.

В требованиях к подрядчику указано, что компания должна иметь опыт в содержании и капитальном ремонте автомобильных дорог. Кроме того, по условиям контракта победителю конкурса придется привлечь к работе субподрядчиков из числа малых предпринимателей и некоммерческих организаций. На эти цели он обязан потрать не менее 35% от цены муниципального контракта.

Определить победителя планируется 15 июня.

В апреле стало известно, что на ремонт новосибирских дорог в 2023 году планируется потратить 1,6 млрд рублей. Эти деньги региональное правительство получит из федерального бюджета.

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Ремонт дорогНовосибирскУлица МираКонкурс
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