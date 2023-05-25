На ремонт улицы Мира в Новосибирске потратят полмиллиарда рублей

Максимальная цена контракта — 573 000 513 рублей.



В требованиях к подрядчику указано, что компания должна иметь опыт в содержании и капитальном ремонте автомобильных дорог. Кроме того, по условиям контракта победителю конкурса придется привлечь к работе субподрядчиков из числа малых предпринимателей и некоммерческих организаций. На эти цели он обязан потрать не менее 35% от цены муниципального контракта.

