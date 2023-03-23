Дубай и Бангкок: куда еще будут летать самолеты из Толмачево этим летом

Новосибирский аэропорт Толмачево переходит на летнее расписание. Оно будет действовать с 26 марта по 28 октября. Таким образом, увеличится частота рейсов на существующих направлениях и откроются новые.
Летом 2023 года из Новосибирска продолжат выполняться регулярные рейсы в Дубай, Анталью и Стамбул. Также авиакомпания S7 Airlines возобновляет полеты в города Китая Пекин и Урумчи, с которыми в 2020 году было прервано авиасообщение из-за вспышки коронавируса.
— Авиакомпания «Аэрофлот» заканчивает полетную программу в Бангкок и Пхукет и с апреля приступает к выполнению прямых рейсов в Анталью с частотой 6 раз в неделю. Также в Анталью продолжит выполнение чартерных рейсов на регулярной основе турецкий авиаперевозчик Southwind Airlines. На направлении Новосибирск — Дубай продолжится выполнение рейсов авиакомпанией Flydubai, — пояснили в пресс-службе Толмачево.
По направлениям ближнего зарубежья авиакомпания S7 Airlines увеличит частоту полетов в такие города, как Бухара, Душанбе, Самарканд, Ташкент и Фергана. Продолжатся рейсы в Ереван, Баку, Ташкент, Фергану, Ош и Бишкек, Астану и Усть-Каменогорск.
По России из Новосибирска можно улететь по 33 направлениям: Анадырь, Барнаул, Владикавказ, Волгоград, Горно-Алтайск, Грозный, Игарка, Ижевск, Калининград, Кемерово, Кызыл, Магнитогорск, Махачкала, Надым, Нижневартовск, Нижнекамск, Нижний Новгород, Новокузнецк, Новый Уренгой, Ноябрьск, Оренбург, Певек, Пермь, Салехард, Самара, Талакан, Тобольск, Томск, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Ханты-Мансийск и Челябинск.
— Отметим, что в 2023 году также продолжается программа субсидирования авиаперевозок отдельных категорий пассажиров из городов Дальнего Востока. Данное направление включает такие города, как Благовещенск, Владивосток, Магадан, Мирный, Нерюнгри, Норильск, Петропавловск-Камчатский, Полярный, Чита, Улан-Удэ, Хабаровск и Якутск, — пояснили в пресс-службе аэропорта.
Ранее главный редактор НГС опубликовала колонку об увеличении цен на билеты авиакомпании S7 Airlines.