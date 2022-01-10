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S7 Airlines возвращает в продажу билеты на все рейсы в Казахстан

Ранее были отменены все рейсы из Новосибирска в эту страну

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Ранее люди жаловались на проблемы с возвращением в Россию из Казахстана

Ранее люди жаловались на проблемы с возвращением в Россию из Казахстана

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Авиакомпания S7 Airlines возвращает в продажу билеты на все собственные рейсы в Казахстан, говорится в официальном телеграм-канале перевозчика. Также можно приобрести билеты на совместные рейсы по маршруту Москва — Нур-Султан и обратно. Рейсы по всем направлениям планируются к выполнению по расписанию.

Напомним, в Новосибирске 6 января отменили все авиарейсы в Казахстан.

Также читательница пожаловалась НГС на проблемы с возвращением в Россию из Казахстана, где продолжаются беспорядки. С ее слов, авиакомпания S7 Airlines отменила несколько рейсов Усть-Каменогорск — Москва, но оповещений не было из-за проблем в республике со связью, а местный аэропорт не дает никакой информации. Перевозчик и посольство объяснили, как поступить в такой ситуации.

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S7 AirlinesКазахстан
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