S7 Airlines возвращает в продажу билеты на все рейсы в Казахстан

Авиакомпания S7 Airlines возвращает в продажу билеты на все собственные рейсы в Казахстан, говорится в официальном телеграм-канале перевозчика. Также можно приобрести билеты на совместные рейсы по маршруту Москва — Нур-Султан и обратно. Рейсы по всем направлениям планируются к выполнению по расписанию.
Напомним, в Новосибирске 6 января отменили все авиарейсы в Казахстан.
Также читательница пожаловалась НГС на проблемы с возвращением в Россию из Казахстана, где продолжаются беспорядки. С ее слов, авиакомпания S7 Airlines отменила несколько рейсов Усть-Каменогорск — Москва, но оповещений не было из-за проблем в республике со связью, а местный аэропорт не дает никакой информации. Перевозчик и посольство объяснили, как поступить в такой ситуации.