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S7 запускает прямой рейс из Новосибирска в столицу Китая — за сколько можно улететь в поднебесную

Полеты возобновляют впервые с 2020 года

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Первые рейсы запустят в конце мая

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Авиакомпания S7 с 29 мая возобновляет прямые рейсы из Новосибирска в столицу Китая Пекин. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

По данным авиакомпании, выполнение рейсов в Пекин будет осуществляться два раза в неделю по понедельникам и четвергам. Вылет из Пекина будет выполняться по вторникам и пятницам.

— Рейс S7 5723 вылетает из Новосибирска по понедельникам в 23:40 и прибывает в Пекин в 05:05. Обратный рейс S7 5724 вылетает из Пекина по вторникам в 06:05 и прилетает в аэропорт Толмачево в 10:00, — сообщает авиаперевозчик.

Время в пути составляет около 5 часов

Время в пути составляет около 5 часов

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По четвергам вылет из Новосибирска запланирован на 20:25 с прибытием в Пекин в 01:50. Обратный рейс отправляется из Пекина по пятницам в 02:50 с прибытием в аэропорт Толмачево в 06:50.

Напомним, что регулярные пассажирские рейсы в Китай возобновляют впервые после их прекращения в феврале 2020 года из-за вспышки коронавируса.

Ранее стало известно, что авиакомпания S7 с 27 мая запускает прямые рейсы из Новосибирска в Китай в город Урумчи.

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