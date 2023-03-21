S7 запускает прямой рейс из Новосибирска в столицу Китая — за сколько можно улететь в поднебесную

Авиакомпания S7 с 29 мая возобновляет прямые рейсы из Новосибирска в столицу Китая Пекин. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.
По данным авиакомпании, выполнение рейсов в Пекин будет осуществляться два раза в неделю по понедельникам и четвергам. Вылет из Пекина будет выполняться по вторникам и пятницам.
— Рейс S7 5723 вылетает из Новосибирска по понедельникам в 23:40 и прибывает в Пекин в 05:05. Обратный рейс S7 5724 вылетает из Пекина по вторникам в 06:05 и прилетает в аэропорт Толмачево в 10:00, — сообщает авиаперевозчик.
По четвергам вылет из Новосибирска запланирован на 20:25 с прибытием в Пекин в 01:50. Обратный рейс отправляется из Пекина по пятницам в 02:50 с прибытием в аэропорт Толмачево в 06:50.
Напомним, что регулярные пассажирские рейсы в Китай возобновляют впервые после их прекращения в феврале 2020 года из-за вспышки коронавируса.
Ранее стало известно, что авиакомпания S7 с 27 мая запускает прямые рейсы из Новосибирска в Китай в город Урумчи.