S7 запускает прямой рейс из Новосибирска в столицу Китая — за сколько можно улететь в поднебесную

Авиакомпания S7 с 29 мая возобновляет прямые рейсы из Новосибирска в столицу Китая Пекин. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.



По данным авиакомпании, выполнение рейсов в Пекин будет осуществляться два раза в неделю по понедельникам и четвергам. Вылет из Пекина будет выполняться по вторникам и пятницам.

