«Аэрофлот» запускает прямые рейсы из Новосибирска в Турцию — сколько придется потратить на перелет

Авиакомпания «Аэрофлот» запускает прямые рейсы из Новосибирска в Анталью. Как сообщили в пресс-службе компании, первый полет запланирован на 27 апреля , самолеты будут летать четыре раза в неделю, позже их количество планируют увеличить до шести в неделю.