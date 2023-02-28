«Аэрофлот» запускает прямые рейсы из Новосибирска в Турцию — сколько придется потратить на перелет

Авиакомпания «Аэрофлот» запускает прямые рейсы из Новосибирска в Анталью. Как сообщили в пресс-службе компании, первый полет запланирован на
По данным сервиса официального сайта компании, билет в одну сторону на одного человека без багажа обойдется в 53 тысячи рублей. Вылет из Новосибирска запланирован на 08:50, время в полете — 6 часов 45 минут.
При этом билет обратно в Новосибирск из Антальи на
Так, на билеты в Анталью без багажа туда и обратно придется потратить примерно 84 тысячи рублей.
— Полеты будут выполняться на комфортабельных самолетах Boeing 737–800 в двухклассной компоновке салона: 20 кресел класса бизнес и 138 — класса эконом, — сообщили в авиакомпании.
Недавно сибирская авиакомпания S7 объявила о том, что запускает прямые рейсы из Новосибирска в Дубай. Мы посмотрели, куда еще можно улететь за 35 тысяч.