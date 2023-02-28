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Тема дняЗапускают прямые рейсы из Новосибирска в Турцию
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«Аэрофлот» запускает прямые рейсы из Новосибирска в Турцию — сколько придется потратить на перелет

Самолеты будут летать до курортного города Антальи

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Время в полете составит от 6 часов

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Авиакомпания «Аэрофлот» запускает прямые рейсы из Новосибирска в Анталью. Как сообщили в пресс-службе компании, первый полет запланирован на 27 апреля, самолеты будут летать четыре раза в неделю, позже их количество планируют увеличить до шести в неделю.

По данным сервиса официального сайта компании, билет в одну сторону на одного человека без багажа обойдется в 53 тысячи рублей. Вылет из Новосибирска запланирован на 08:50, время в полете — 6 часов 45 минут.

Если вылететь из Новосибирска утром по местному времени, то в Турции самолет приземлится также утром по местному времени

Если вылететь из Новосибирска утром по местному времени, то в Турции самолет приземлится также утром по местному времени

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При этом билет обратно в Новосибирск из Антальи на 29 апреля стоит дешевле. Без багажа за одного пассажира — 31 тысяча рублей. Обратно время в полете составит 6 часов.

Если вылететь из Антальи днем по местному времени, то в Новосибирск самолет приземлится ночью по местному времени

Если вылететь из Антальи днем по местному времени, то в Новосибирск самолет приземлится ночью по местному времени

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Так, на билеты в Анталью без багажа туда и обратно придется потратить примерно 84 тысячи рублей.

— Полеты будут выполняться на комфортабельных самолетах Boeing 737–800 в двухклассной компоновке салона: 20 кресел класса бизнес и 138 — класса эконом, — сообщили в авиакомпании.

Недавно сибирская авиакомпания S7 объявила о том, что запускает прямые рейсы из Новосибирска в Дубай. Мы посмотрели, куда еще можно улететь за 35 тысяч.

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