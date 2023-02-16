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S7 запускает прямые рейсы из Новосибирска в Дубай — сравниваем цены с другими направлениями

Как оказалось, билеты на путешествия по России не уступают в цене поездкам за границу

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Первый рейс запланирован на 17 марта

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Сибирская авиакомпания S7 запускает прямые рейсы из Новосибирска в Дубай. Как указано на сайте компании, первые два рейса в Арабские Эмираты отправятся в пятницу, 17 и 24 марта, обратно вылет запланирован на субботу, 18 и 25 марта.

— Время вылета из Новосибирска — 19:55, прибытие в Дубай — 23:15 по местному времени. Из Дубая самолет вылетит в 00:15 и приземлится в Новосибирске в 08:50 с учетом разницы во времени, — сообщили в авиакомпании.

С 31 марта рейсы из Новосибирска и Дубая будут выполняться по пятницам. Билеты в обе стороны на 17 и 25 марта обойдутся туристам примерно в 35 тысяч рублей.

Время в пути — около 6 часов

Время в пути — около 6 часов

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Корреспондент НГС сравнил цены на билеты по другим направлениям и выяснил, куда еще можно улететь за 35 тысяч.

Так билеты в Магадан в оба направления на 17 и 25 марта обойдутся пассажирам в 31 тысячу рублей.

Время в пути составит пять с половиной часов

Время в пути составит пять с половиной часов

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Билеты из Новосибирска во Владивосток и обратно обойдутся путешественникам примерно в 34 тысячи.

До Владивостока можно долететь за 6 часов

До Владивостока можно долететь за 6 часов

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Полет в Сочи стоит немного дешевле. Так билеты из Новосибирска в курортный город и обратно обойдутся примерно в 24 тысячи рублей.

Время в пути — около 5,5 часа

Время в пути — около 5,5 часа

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Ранее авиакомпания S7 запустила прямые рейсы на Чукотку и в Анадырь. Билеты в одну сторону стоят чуть больше 16 тысяч рублей.

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