S7 запускает прямые рейсы из Новосибирска в Дубай — сравниваем цены с другими направлениями

— Время вылета из Новосибирска — 19:55, прибытие в Дубай — 23:15 по местному времени. Из Дубая самолет вылетит в 00:15 и приземлится в Новосибирске в 08:50 с учетом разницы во времени, — сообщили в авиакомпании.

