S7 запускает прямые рейсы из Новосибирска в Дубай — сравниваем цены с другими направлениями

Сибирская авиакомпания S7 запускает прямые рейсы из Новосибирска в Дубай. Как указано на сайте компании, первые два рейса в Арабские Эмираты отправятся в пятницу, 17 и 24 марта, обратно вылет запланирован на субботу, 18 и 25 марта.
— Время вылета из Новосибирска — 19:55, прибытие в Дубай — 23:15 по местному времени. Из Дубая самолет вылетит в 00:15 и приземлится в Новосибирске в 08:50 с учетом разницы во времени, — сообщили в авиакомпании.
С 31 марта рейсы из Новосибирска и Дубая будут выполняться по пятницам. Билеты в обе стороны на 17 и 25 марта обойдутся туристам примерно в 35 тысяч рублей.
Корреспондент НГС сравнил цены на билеты по другим направлениям и выяснил, куда еще можно улететь за 35 тысяч.
Так билеты в Магадан в оба направления на 17 и 25 марта обойдутся пассажирам в 31 тысячу рублей.
Билеты из Новосибирска во Владивосток и обратно обойдутся путешественникам примерно в 34 тысячи.
Полет в Сочи стоит немного дешевле. Так билеты из Новосибирска в курортный город и обратно обойдутся примерно в 24 тысячи рублей.
Ранее авиакомпания S7 запустила прямые рейсы на Чукотку и в Анадырь. Билеты в одну сторону стоят чуть больше 16 тысяч рублей.