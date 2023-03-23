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Челябинск по цене Стамбула. Как S7 устроила бардак с авиабилетами из Новосибирска и свела пассажирку с ума

Цена на билет в Челябинск выросла до 22 994 рублей и меняется каждый день

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В Челябинск из Новосибирска летает только S7, поэтому пассажиры становятся заложниками монополиста

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Авиакомпания S7 объявила о большой распродаже для держателей карты «Тинькофф S7». Чуть не каждый час в приложение перевозчика и на электронную почту потенциального пассажира приходят уведомления о скидках на билеты в 50%. Круто, но нет: цены на билеты в Челябинск сначала подняли вдвое за 10 дней до распродажи, а когда она началась, подняли еще — до 22 994 рублей в один конец. Ровно такая же цена стоит на перелет в турецкий Стамбул в этот же день. Главред НГС Марина Малкова искренне возмущается свистопляске уже не первую неделю — публикуем ее мнение.

То, что нас на всём пытаются разуть, — не новость. Распродажи в фитнес-центрах, магазинах бытовой техники, одежды и, конечно, в ценах на перелеты по стране и за ее пределы. Но дойти до уровня бардака, на который вышла авиакомпания S7, сможет далеко не каждый. И дело даже не в ценах (хотя они абсолютно невменяемые и нелогичные), а в том, как пытаются запутать пассажиров, а ведь далеко не каждый летает регулярно.

Я летаю в Челябинск раз в месяц, иногда чаще. Билеты обычно покупаю за 2–3 недели, цена существенно никогда не менялась: от 6500 до 7500 рублей в одну сторону, с учетом страховки самый дешевый перелет из Новосибирска в столицу Южного Урала и обратно без багажа обходится в среднем в 16 000 рублей. Странности начались после Нового года, когда компания вдруг отменила удобный вечерний рейс (самолет всегда летал полный), а затем ввела ночной — с вылетом из Челябинска в три часа утра. Борт летает полупустой. Смысл — наверное, он есть.

В начале марта, когда я решила купить билеты на конец месяца или начало апреля, начала поглядывать в приложение. Но с ценами стали происходить странности: стоимость в один конец вдруг выросла до 12 000 рублей. Ну ок, думаю, подожду. Потом S7 объявила, что 21 марта запустит распродажу для владельцев карт «Тинькофф S7». Всё понятно, наивно подумала я, надо ждать: искусственно подняли, а с 21 марта уронят до обычных значений, сделают деньги на тех, кто не в курсе хитростей. Но нет. К 20-м числам цена выросла до 14 000, затем до 16 000 рублей, а уже 21-го числа до 19 600 рублей в одну сторону, с пересадками можно улететь через Москву за 12 900. Перелет займет от 7 часов до 19 часов. 22-го числа стоимость выросла до 22 994 рублей. На такое уникальное предложение осталось три билета, по версии S7.

Челябинск или Стамбул — выбор за пассажирами

Челябинск или Стамбул — выбор за пассажирами

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Чтобы все понимали: дешевле оказалось улететь в этот же день, 31 марта, не только в Сочи, Калининград, Иркутск, но даже на Сахалин. А цена в Екатеринбург, от которого до Челябинска 196 км и два часа на машине, оказалась действительно скидочной: около 4000 рублей в одну сторону. По цене полета в Челябинск проще и логичнее кажется взять загран и слетать в Стамбул — за те же 22 994 рублей, с вылетом также 31 марта. В Стамбуле хотя бы есть море и вообще там красиво.

Честно, я вторые сутки пытаюсь понять логику S7. Может, в Челябинске проводится какой-то форум, куда решил слетать весь Новосибирск и поэтому цены взлетели, или там снова упал метеорит и сибиряки хотят на него посмотреть? Но нет. В Челябинске, как и в Новосибирске, почерневший от весны снег, холодный мартовский ветер и в целом жизнь идет своим чередом. Зачем туда вдруг лететь, если ты не студент сибирского вуза и не главред, который не успел перевезти семью, я не знаю, честно. Да и не верю, что дело в ажиотажном спросе, потому что даже перед Новым годом такого бардака не было. В то же время среди недели, на 5 апреля, например, цена на билет стоит минимальная — 3800 рублей по распродаже. Затем на 14 апреля — опять взлетает до 14 000 рублей в одну сторону. Логика? Ее нет. Что делать? Лететь через Екатеринбург или лететь в Турцию на выходные. Последнее более привлекательно, но там нет детей, а детям нужна мама. Спасибо, S7, за безграничные возможности, которые ты открываешь.

В Новосибирске недавно при онлайн-участии президента Владимира Путина открыли новый терминал аэропорта Толмачево. Только вот для пассажиров он по-прежнему не работает. НГС прогулялся по аэропорту и посмотрел, что там происходит.

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