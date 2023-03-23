Челябинск по цене Стамбула. Как S7 устроила бардак с авиабилетами из Новосибирска и свела пассажирку с ума

То, что нас на всём пытаются разуть, — не новость. Распродажи в фитнес-центрах, магазинах бытовой техники, одежды и, конечно, в ценах на перелеты по стране и за ее пределы. Но дойти до уровня бардака, на который вышла авиакомпания S7, сможет далеко не каждый. И дело даже не в ценах (хотя они абсолютно невменяемые и нелогичные), а в том, как пытаются запутать пассажиров, а ведь далеко не каждый летает регулярно.



Я летаю в Челябинск раз в месяц, иногда чаще. Билеты обычно покупаю за 2–3 недели, цена существенно никогда не менялась: от 6500 до 7500 рублей в одну сторону, с учетом страховки самый дешевый перелет из Новосибирска в столицу Южного Урала и обратно без багажа обходится в среднем в 16 000 рублей. Странности начались после Нового года, когда компания вдруг отменила удобный вечерний рейс (самолет всегда летал полный), а затем ввела ночной — с вылетом из Челябинска в три часа утра. Борт летает полупустой. Смысл — наверное, он есть.

