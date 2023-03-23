Челябинск по цене Стамбула. Как S7 устроила бардак с авиабилетами из Новосибирска и свела пассажирку с ума

Авиакомпания S7 объявила о большой распродаже для держателей карты «Тинькофф S7». Чуть не каждый час в приложение перевозчика и на электронную почту потенциального пассажира приходят уведомления о скидках на билеты в 50%. Круто, но нет: цены на билеты в Челябинск сначала подняли вдвое за 10 дней до распродажи, а когда она началась, подняли еще — до
То, что нас на всём пытаются разуть, — не новость. Распродажи в фитнес-центрах, магазинах бытовой техники, одежды и, конечно, в ценах на перелеты по стране и за ее пределы. Но дойти до уровня бардака, на который вышла авиакомпания S7, сможет далеко не каждый. И дело даже не в ценах (хотя они абсолютно невменяемые и нелогичные), а в том, как пытаются запутать пассажиров, а ведь далеко не каждый летает регулярно.
Я летаю в Челябинск раз в месяц, иногда чаще. Билеты обычно покупаю за 2–3 недели, цена существенно никогда не менялась: от 6500 до 7500 рублей в одну сторону, с учетом страховки самый дешевый перелет из Новосибирска в столицу Южного Урала и обратно без багажа обходится в среднем в
В начале марта, когда я решила купить билеты на конец месяца или начало апреля, начала поглядывать в приложение. Но с ценами стали происходить странности: стоимость в один конец вдруг выросла до
Чтобы все понимали: дешевле оказалось улететь в этот же день, 31 марта, не только в Сочи, Калининград, Иркутск, но даже на Сахалин. А цена в Екатеринбург, от которого до Челябинска
Честно, я вторые сутки пытаюсь понять логику S7. Может, в Челябинске проводится какой-то форум, куда решил слетать весь Новосибирск и поэтому цены взлетели, или там снова упал метеорит и сибиряки хотят на него посмотреть? Но нет. В Челябинске, как и в Новосибирске, почерневший от весны снег, холодный мартовский ветер и в целом жизнь идет своим чередом. Зачем туда вдруг лететь, если ты не студент сибирского вуза и не главред, который не успел перевезти семью, я не знаю, честно. Да и не верю, что дело в ажиотажном спросе, потому что даже перед Новым годом такого бардака не было. В то же время среди недели, на
В Новосибирске недавно при онлайн-участии президента Владимира Путина открыли новый терминал аэропорта Толмачево. Только вот для пассажиров он по-прежнему не работает. НГС прогулялся по аэропорту и посмотрел, что там происходит.