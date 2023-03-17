СЕЙЧАС +1°С
Пробки 6/10
usd 76.41
eur 81.14
Тема дняАльтернативная дорога для выезда с МЖК
Все новости
Все новости

В два раза дороже: S7 объявила о большой распродаже билетов и подняла цены

Читательница НГС заметила рост стоимости билетов в Челябинск

1 831

Цены поднялись на конец марта и начало апреля

Поделиться

Билеты из Новосибирска в Челябинск на конец марта и начало апреля подорожали в несколько раз.

Читательница НГС Анна (имя изменено) обратила внимание, что рост цен произошел после того, как компания S7 объявила о большой распродаже билетов для держателей карт S7 — Tinkoff. За прямой рейс, который длится 2 часа 25 минут, S7 просит больше 20 тысяч рублей.

Анна сравнила цены за разные полеты. Около трех недель назад она купила два билета, туда и обратно, на взрослого человека за 12 тысяч рублей. Теперь билет в одну сторону стоит дороже — 21 тысячу

Анна сравнила цены за разные полеты. Около трех недель назад она купила два билета, туда и обратно, на взрослого человека за 12 тысяч рублей. Теперь билет в одну сторону стоит дороже — 21 тысячу

Поделиться

Как сообщают на сайте S7, закрытая распродажа авиабилетов пройдет 21 марта. При этом за пару дней до начала распродажи билеты на конец марта и начало апреля из Новосибирска в Челябинск подорожали в несколько раз. Обычно билет в экономкласс в Челябинск стоит от 6500 до 7500 рублей. Как добавляет Анна, цена не зависит от даты покупки и от праздничных и выходных дней.

— За 10 дней до начала так называемой распродажи стоимость билетов резко подняли. На конец марта-апрель цена самого дешевого билета до Челябинска составляет от 14 500 до 16 800 в одну сторону. Вероятно, что 21 марта цены уронят до средних значений, но те, кто летает не регулярно, будут думать, что это «грандиозная распродажа». Это стандартный маркетинговый ход для авиакомпаний, но таким образом они вводят в заблуждение покупателей и явно пытаются делать деньги на тех, кому билеты нужно купить срочно, — рассуждает Анна.

S7 — единственный авиаперевозчик, который летает из Новосибирска в Челябинск. Журналист НГС обратилась в пресс-службу S7 с просьбой прокомментировать взлет цен.

Сайт «Зарплата.ру» провел опрос среди жителей Новосибирска и других городов о том, как они собираются провести отпуск в этом году. Выяснилось, что большинство респондентов хотят отправиться на Алтай или в Санкт-Петербург.

По теме

S7БилетыАвиаСамолет
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter