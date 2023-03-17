В два раза дороже: S7 объявила о большой распродаже билетов и подняла цены

Билеты из Новосибирска в Челябинск на конец марта и начало апреля подорожали в несколько раз.

Читательница НГС Анна (имя изменено) обратила внимание, что рост цен произошел после того, как компания S7 объявила о большой распродаже билетов для держателей карт S7 — Tinkoff. За прямой рейс, который длится 2 часа 25 минут, S7 просит больше 20 тысяч рублей.