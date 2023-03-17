В два раза дороже: S7 объявила о большой распродаже билетов и подняла цены

Билеты из Новосибирска в Челябинск на конец марта и начало апреля подорожали в несколько раз.
Читательница НГС Анна (имя изменено) обратила внимание, что рост цен произошел после того, как компания S7 объявила о большой распродаже билетов для держателей карт S7 — Tinkoff. За прямой рейс, который длится 2 часа 25 минут, S7 просит больше 20 тысяч рублей.
Как сообщают на сайте S7, закрытая распродажа авиабилетов пройдет 21 марта. При этом за пару дней до начала распродажи билеты на конец марта и начало апреля из Новосибирска в Челябинск подорожали в несколько раз. Обычно билет в экономкласс в Челябинск стоит от 6500 до 7500 рублей. Как добавляет Анна, цена не зависит от даты покупки и от праздничных и выходных дней.
— За 10 дней до начала так называемой распродажи стоимость билетов резко подняли. На конец марта-апрель цена самого дешевого билета до Челябинска составляет от
S7 — единственный авиаперевозчик, который летает из Новосибирска в Челябинск. Журналист НГС обратилась в пресс-службу S7 с просьбой прокомментировать взлет цен.
Сайт «Зарплата.ру» провел опрос среди жителей Новосибирска и других городов о том, как они собираются провести отпуск в этом году. Выяснилось, что большинство респондентов хотят отправиться на Алтай или в Санкт-Петербург.