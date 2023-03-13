«Главное, чтобы не беспокоили коллеги»: как новосибирцы собираются провести летний отпуск

Ранее наши коллеги опубликовали историю жительницы Казани Ангелины об отдыхе в Дагестане. Эту республику окутывает множество стереотипов. Девушка рассказала, на что, по ее мнению, нужно посмотреть обязательно, а чего стоит опасаться. Читайте подробности в этом материале.

