«Главное, чтобы не беспокоили коллеги»: как новосибирцы собираются провести летний отпуск

Сайт «Зарплата.ру» провел опрос среди жителей Новосибирска и других городов о том, как они собираются провести отпуск в этом году. Выяснилось, что большинство респондентов хотят отправиться на Алтай или в Санкт-Петербург.
Опрос провели среди 2205 жителей России в возрасте от 25 до 55 лет. 92% опрошенных новосибирцев собираются брать отпуск в этом году. 41% горожан в прошлый раз отдыхали полгода назад, 27% — год назад, 21% — меньше полугода назад. Не были в отпуске больше двух лет 8% респондентов.
— Из тех, кто планирует отдохнуть в этом году, 54% респондентов планируют путешествовать по России, 13% постараются выехать за границу, 16% будут отдыхать у себя на даче, 8% собираются заняться ремонтом, 7% пойдут учиться новому или займутся переобучением, лишь 2% хотят остаться дома и не имеют никаких планов, — сообщает «Зарплата.ру».
Среди участников опроса, которые в этом году будут путешествовать по России, 33% хотят отправиться на Алтай, 15% — в Санкт-Петербург, 10% — в Сочи, 9% — на Байкал. Еще 6% собираются посетить Москву, по 3% — Анапу, Казань, Дагестан, Крым. И по 2% опрошенных хотят устроить путешествие по Золотому кольцу, Дальнему Востоку и Карелии.
При этом 23% респондентов считают идеальным пляжный отдых, 29% — экскурсионные поездки по новым городам и странам, 24% отдают предпочтение активному туризму и экстремальным приключениям. 6% предпочитают спокойный отдых дома, 5% — выезд на дачу.
— Остальные респонденты считают, что можно идеально отдохнуть где и как угодно, главное, чтобы не беспокоили коллеги по срочным рабочим вопросам, — добавили в «Зарплате.ру».
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