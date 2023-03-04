«Очень высоко и очень страшно». Дагестан за 7 дней глазами туристки

Наступила весна, а это значит, что скоро многие будут выбирать направления для долгожданного отпуска. Учитывая обстановку в мире, альтернатив у россиян не очень много, поэтому мы решили рассказать о нетипичном маршруте для отдыха — Дагестане.
Эту республику окутывает множество стереотипов, хотя на деле всё не так страшно. Жительница Казани Ангелина рассказала нашим коллегам из 116.RU, как она отдохнула в Дагестане, что в регионе, по ее мнению, нужно смотреть обязательно, а чего стоит опасаться. Впрочем, это мнение туристки.
Полицейские в городе ходят прямо с автоматами
— В Дагестан я летала туром. Нашла его в запрещенной соцсети. Пятидневный тур обошелся в 42 тысячи рублей. В него входило всё, кроме перелета, то есть трансфер на месте, проживание, трехразовое питание, проходки по экскурсиям уже были оплачены. С нами также были гид и водитель. Программа была насыщенная, но много времени мы провели в дороге.
В Махачкалу, где была наша начальная точка сбора, я прилетела за день до начала тура. Ночевала там, просто сняв квартиру через интернет и не потратив много на номер в отеле — это тоже в стоимость тура не входило. И раз уж мое путешествие в Дагестан началось в Махачкале, расскажу сначала про нее.
Первое впечатление положительным назвать нельзя. Как бы отрицательно я ни относилась к стереотипам и навешиванию бирок, страх был. Сойдя с трапа и увидев махачкалинский аэропорт, я чуть не упала, он похож просто на крытый рынок. Дальше я вызвала такси, и это было то еще испытание.
В городе абсолютно никто не соблюдает правила дорожного движения. Там гоняют как бешеные, а о ремнях безопасности отзываются так: лучше вылететь в лобовое, как орел, чем быть пристегнутым, как собака. Об этом мне рассказал таксист.
Еще один неприятный сюрприз — работа магазинов. Заселилась в квартиру я уже поздно, тогда же обнаружила, что забыла тапочки. Начала искать торговые центры. Таких, как у нас, там нет, а те магазины и рынки, что работают, закрываются в
Что еще бросилось в глаза — полицейские или охрана в Махачкале ходят по улицам прямо с автоматами. Причем, как я поняла, что касается оружия, политика в регионе более лояльная и к местным. Таковы традиции.
Совсем нет алкоголя, и высокие цены
Что же касается жителей деревень и сёл, в которых мы были, то там люди вообще невероятные. Для всех мы были девочками-красавицами, и каждый второй нас звал замуж. Каких-то неприятных эпизодов не было, но нас изначально гиды предупреждали, что местные не любят короткие юбки и открытые вещи. Так что, если собираетесь ехать в Дагестан, свой устав оставляйте дома.
Весь акцент в регионе точно на природе. На такой небольшой местности так много необычного: и море, и пустыня, и горы — это уникально и круто. Еда там очень вкусная, их традиционная лепешка чуду с разными начинками — это попадание стрелой в сердце. Я ела ее всегда. Еще там невероятно вкусные сыры, урбеч, много мяса, теста, и всё это очень жирное.
А вот что я не оценила, так это то, что в регионе нет алкоголя. Совсем. С одной стороны, это логично: Дагестан — про мусульманство, но с другой стороны, в Дербенте находится один из крупнейших винных заводов в России, но найти это вино в местных магазинах нельзя, его там просто не продают.
Варианта два: покупать алкоголь из-под полы или покупать домашнее вино. Мы попробовали второй — в Хунзахе (город в Дагестане. — Прим. ред.) мы купили пятилитровую бутылку на всю компанию. На вкус — плохо, а как болела голова с утра, я не хочу даже вспоминать.
Еще в регионе высокие цены, причем разнятся в магазинах они очень сильно. Как я поняла, в Дагестане это особо не регулируется, каждый сам в своем магазине ставит цену, которую считает правильной. Сетевых магазинов вроде «Пятерочки» или «Магнита» в регионе нет вообще.
5 дней Дагестана. День
1-й
А теперь расскажу подробнее про тур. В день его начала все участники собрались в Махачкале и встретились с организаторами. Нас погрузили в автобус, и мы поехали на место. Тех, кто не успел к назначенному времени быть на точке сбора, мы забрали в аэропорту.
Сразу после мы поехали в Дербент, ехали
Потом мы поехали к Каспийскому морю, смотреть на экраноплан «Лунь» — местная достопримечательность — ракетный корабль, который теперь просто лежит на берегу моря. Само место очень классное, я туда хотела, вот только приехали мы туда уже в сумерках, и никаких симпатичных фотографий не получилось. Ожидания провалились, впечатления размазались.
Только потом мы заселились и поехали на ужин в гостевой дом, и вот это было отличным завершением дня — радушные местные принимали нас, как своих родственников, вкусно угощали и даже провели мастер-класс по лезгинке. Потом мы погуляли по новой части Дербента, что не впечатлило, а уже дома выпили местного вина и вымотанные легли спать.
Переспав со всеми впечатлениями, смело могу сказать, что Дербент оцениваю на 5 — один из старейших городов России и одна из старейших мечетей, про которую мне рассказывали еще на парах в университете.
День 2-й
Во второй день мы поехали на Салтинские водопады собственно в Салте. С трудом вспоминаю, как они выглядят, — просто ущелья и водопад. Любви к таким местам не особо разделяю, поэтому 3 из 5. Потом нас накормили. Что хочу сказать, кормили всегда вкусно. Килограмма три, а может, и больше, я за эту поездку набрала.
После водопадов мы поехали в Гамсутль — одно из древнейших поселений в Дагестане. Я очень ждала. Ехали туда достаточно долго, село высоко в горах, потом еще час шли пешком. По дороге видели Чохские рукотворные террасы — очень красивое место — 5 из 5. Похожи на рисовые поля в Китае, но дагестанцы утверждают, что это их идея.
Что могу сказать про Гамсутль — это очень высоко и очень страшно, но виды того стоят. Аул Гамсутль — аул-призрак, там никто не живет, а местные, кто живет в горах пониже, это место охраняют, но туристы гадят там как свиньи. Этому месту за его виды и историю ставлю 6 из 5.
После мы поехали в наш гостевой дом в селе Хунзах. Оставшиеся три дня мы жили там. Приехали уже поздно, заселились, выпили вина и легли спать.
День 3-й
Завтрак был в гостевом доме. Опять всё вкусно, жирно, по-домашнему. Потом мы поехали в Карадахскую теснину. Место тоже красивое и очень опасное, во время паводков вход туда вообще закрыт, но нам повезло, было сухо.
Там невероятная фауна, какие-то разноцветные листья и необычные деревья. Но в целом восторга не было, ну не нравятся мне ущелья. Оценка 4 из 5. Нормально — это лучшее слово, что я могу подобрать.
Однако главным местом этого дня был аул Гоор. Ехать долго, и первым делом нас там опять покормили. Виды шикарные, погода была тоже отличная, но помимо этого нам провели экскурсию. Очень самобытную. Об ауле рассказывал местный аксакал в традиционном наряде. И экскурсии, и аулу я ставлю 5 из 5.
Из минусов — почти до всего очень тяжело добираться, и везде мало туалетов. Ужинали мы уже в нашем гостевом доме в Хунзахе.
День 4-й
Худший день моего тура, нам не повезло с погодой. Если до этого бывало просто прохладно, то в этот день погода ужасно испортилась — пошел дождь. У нас даже сорвались планы по посещению нескольких точек. Но об этом позже.
За завтраком нас кормили абрикосовой кашей. Что вы представляете, услышав это словосочетание? Я — обычную кашу из крупы с абрикосовым джемом или кусочками абрикосов, но нет. В Дагестане абрикосовая каша — это прям фруктовое пюре. Очень сладкое. Туда же добавляли урбеч — пасту из семян или орехов по типу арахисовой.
В общем, в тот день мы поехали на смотровые площадки Хунзаха. Само село по инфраструктуре прикольное, там даже есть кофейни. Первым делом мы поехали на плато Матлас. Там очень красиво, несмотря на то, что был туман. Там же мы катались на зиплайне, стоимость удовольствия — тысяча рублей.
Говоря об этом местечке: в скором времени его будут активно развивать, там уже строят какой-то туристический комплекс со своими экстрим-парками и летом, и зимой. Итог: виды — на 5 из 5, экскурсии — только на
В этот же день мы поехали на Каменную чашу — узкое ущелье, где только один вход и он же выход. 3 из 5 баллов я ставлю — ничего особенного.
Мы вернулись в гостевой дом, а вот потом пошел сильный дождь, который испортил нам планы на прогулку на лошадях в закате. Очень ждала этого, даже взяла специальную одежду. В итоге попозже мы смогли только поехать на домашнюю фабрику, где делают урбеч, она находится в Хунзахе. 5 из 5 — всё рассказали, показали и дали попробовать.
Остаток дня мы просидели дома из-за ливня и просто развлекали себя сами.
День 5-й
Последний день тура. Мы позавтракали, собрали вещи. В этот день мы посетили Сулакский каньон. По пути проезжали много водохранилищ, на двух мы остановились — там нереальный цвет воды, насколько помню, из-за высокого содержания какого-то вещества, там даже купаться нельзя.
На каньоне мы сразу заглянули на «Тещин язык» — это возвышенность, с которой смотрят на Сулакский каньон. Тут 4 из 5, потому что мы смотрели только сверху. Потом мы спустились и заехали на рыбную ферму, где разводят речную форель. Там же мы ели с видами на каньон, но под дождем. Такому обеду ставлю 3 из 5 только из-за дождя.
До каньона мы добирались на уазике — трясло невероятно, но было весело. Сели в катер и катались по воде — непередаваемые эмоции даже в такую погоду.
В последнюю точку этого дня, в заповедник «Бархан Сарыкум», мы приехали, уже когда было темно. Там, кстати, снимали «Белое солнце пустыни». Видно не было уже ничего, хотя там наверняка невероятно днем или на закате.
Непродуманный тайминг — это, пожалуй, главный минус организаторов моего тура. То есть мы в октябре ездили по разным точкам по тому же расписанию, что и ребята летом. В итоге и эту пустыню, и экраноплан мы по факту не видели. Мы не смогли сделать хорошие фотографии из-за того, что уже было темно, зато в каких-то ущельях были.
В целом я очень довольна этой поездкой. Когда я вернулась в Махачкалу, наполненная всей этой аульной самобытностью, я абсолютно иначе взглянула и на город. Казалось, каждая улица мне знакома, а полицейские с автоматами уже не смущали.