«Очень высоко и очень страшно». Дагестан за 7 дней глазами туристки

Первое впечатление положительным назвать нельзя. Как бы отрицательно я ни относилась к стереотипам и навешиванию бирок, страх был. Сойдя с трапа и увидев махачкалинский аэропорт, я чуть не упала, он похож просто на крытый рынок. Дальше я вызвала такси, и это было то еще испытание.

В городе абсолютно никто не соблюдает правила дорожного движения. Там гоняют как бешеные, а о ремнях безопасности отзываются так: лучше вылететь в лобовое, как орел, чем быть пристегнутым, как собака. Об этом мне рассказал таксист.