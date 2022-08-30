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S7 Airlines откроет прямые рейсы из Новосибирска в Саратов, Игарку и Надым

Самолеты по этим направлениям начнут курсировать в конце сентября

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Первый рейс отправится в Надым 26 сентября

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Авиакомпания S7 Airlines в сентябре начнет выполнять прямые рейсы из Новосибирска в Саратов, Игарку в Красноярском крае и Надым в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Толмачево.

— Рейсы будут выполняться в рамках правил субсидирования региональных авиаперевозок с применением специальных сниженных тарифов для всех категорий пассажиров, — говорится в сообщении.

Уточняется, что полеты в Саратов будут выполняться два раза в неделю, начиная с 29 сентября: по четвергам и воскресеньям. Полеты в Игарку будут выполняться один раз в неделю, по вторникам, начиная с 27 сентября. Рейсы в Надым начнут осуществляться с 26 сентября по понедельникам и пятницам.

На сайте авиакомпании указано, что билеты в Саратов туда и обратно 29 сентября — 7 октября обойдутся в 16 700, в Игарку 27 сентября — 4 октября — в 14 тысяч, а в Надым 26 сентября — 3 октября — в 15 600.

Отметим, что в Саратов из Новосибирска можно также добраться на поезде, плацкартный билет в обе стороны 30 сентября — 7 октября обойдется в 11 400 рублей, время в пути в одну сторону составит 50 часов. Доехать в Игарку и Надым поездом не получится, по данным популярных сервисов по покупке билетов, рейсов по этим направлениям нет.

Напомним, в сентябре из Новосибирска запустят прямые рейсы в Ереван.

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S7 AirlinesТолмачево
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