S7 Airlines откроет прямые рейсы из Новосибирска в Саратов, Игарку и Надым
Самолеты по этим направлениям начнут курсировать в конце сентября
Авиакомпания S7 Airlines в сентябре начнет выполнять прямые рейсы из Новосибирска в Саратов, Игарку в Красноярском крае и Надым в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Толмачево.
— Рейсы будут выполняться в рамках правил субсидирования региональных авиаперевозок с применением специальных сниженных тарифов для всех категорий пассажиров, — говорится в сообщении.
Уточняется, что полеты в Саратов будут выполняться два раза в неделю, начиная с 29 сентября: по четвергам и воскресеньям. Полеты в Игарку будут выполняться один раз в неделю, по вторникам, начиная с 27 сентября. Рейсы в Надым начнут осуществляться с 26 сентября по понедельникам и пятницам.
На сайте авиакомпании указано, что билеты в Саратов туда и обратно 29 сентября — 7 октября обойдутся в
Отметим, что в Саратов из Новосибирска можно также добраться на поезде, плацкартный билет в обе стороны 30 сентября — 7 октября обойдется в
Напомним, в сентябре из Новосибирска запустят прямые рейсы в Ереван.