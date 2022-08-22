Из Новосибирска в Ереван запустят прямой рейс — билеты в обе стороны будут стоить около 50 тысяч

В сентябре из Новосибирска запустят прямые рейсы в Ереван, об этом сообщили в пресс-службе Толмачево. У аэропорта появился новый партнер — авиакомпания «Ширак Авиа».

Из Новосибирска самолеты в Ереван начнут летать с 10 сентября по субботам, время в пути — 5 часов. Из Еревана в Новосибирск по пятницам, начиная с 9 сентября, на сайте аэропорта Толмачево указано, что время в полете составит 4 часа.