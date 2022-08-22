Из Новосибирска в Ереван запустят прямой рейс — билеты в обе стороны будут стоить около 50 тысяч
Самолеты начнут летать с сентября по пятницам и субботам
В сентябре из Новосибирска запустят прямые рейсы в Ереван, об этом сообщили в пресс-службе Толмачево. У аэропорта появился новый партнер — авиакомпания «Ширак Авиа».
Из Новосибирска самолеты в Ереван начнут летать с 10 сентября по субботам, время в пути — 5 часов. Из Еревана в Новосибирск по пятницам, начиная с 9 сентября, на сайте аэропорта Толмачево указано, что время в полете составит 4 часа.
На сайте аэропорта Толмачево указано, что билеты туда и обратно обойдутся более чем в 55 тысяч рублей. На сайте авиакомпании указано, что ООО «Ширак Авиа» было зарегистрировано в Республике Армения в 2019 году.
— До этого другие авиакомпании осуществляли прямые рейсы в Ереван. Компания S7 выполнила один рейс в Ереван в силу обстоятельств, — сообщили в пресс-службе Толмачево.
Также в пресс-службе отметили, что рейс от компании «Ширак Авиа» из Новосибирска в Ереван будет единственным прямым.
Недавно НГС писал, что сибирская авиакомпания S7 начнет перевозить спецконтингент (осужденные, обвиняемые, подозреваемые), содержащийся в исправительных учреждениях и СИЗО УФСИН России, сообщается на сайте «Госзакупки». На данный момент компания заключила контракт по маршруту в две стороны Якутск — Иркутск.