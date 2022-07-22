Возят под конвоем: авиакомпания S7 заключила контракт на перевозку осужденных регулярными рейсами
S7 заключила контракт с ФСИН
Сибирская авиакомпания S7 начнет перевозить спецконтингент (осужденные, обвиняемые, подозреваемые), содержащийся в исправительных учреждениях и СИЗО УФСИН России, сообщается на сайте «Госзакупки». На данный момент компания заключила контракт по маршруту в две стороны Якутск — Иркутск. В S7 в ответ на запрос НГС объяснили, что такие перевозки — стандартная процедура, осужденные не сидят рядом с обычными пассажирами.
УФСИН по Республике Саха (Якутия) разместила контракт по перевозке спецконтингента, караула и багажа по авиационным маршрутам 25 мая почти на 17 млн рублей. 15 июня компания S7 заключила контракт на 13,5 млн рублей. Источник финансирования — средства федерального бюджета РФ.
По условиям контракта, S7 до 31 декабря 2022 года перевезут 792 пассажира по направлению Якутск — Иркутск и обратно. Перевозить будут осужденных, обвиняемых, подозреваемых, служебный караул и их багажи на регулярных рейсах.
При этом должна обеспечиваться полная конфиденциальность перевозки спецконтингента и караула: время, место вылета и посадка самолета, количество перевозимых осужденных и караула.
— Воздушное судно должно быть готовым для перевозки спецконтингента больных психическими расстройствами (в сопровождении врача Заказчика) на регулярных рейсах авиакомпании, с обеспечением необходимых мер безопасности для остальных пассажиров, следующих этими рейсами, — сообщается в условиях контракта.
В пресс-службе авиакомпании S7 НГС сообщили, что перевозка заключенных на воздушных судах регулируется приказом Министерства юстиций и МВД.
— Заключенного обязательно сопровождает конвой (не менее трех человек), а также при необходимости медицинский персонал. Такой пассажир летит в конце салона, окруженный со всех сторон конвоем — то есть он никогда не сидит рядом с другими пассажирами. Строгие требования безопасности действуют на протяжении всего перелета, — пояснили в S7.
АО «Авиакомпания "Сибирь"» образована 19 мая 1994 года. Адрес регистрации юрлица — город Обь, Новосибирская область. Генеральный директор АО — Вадим Клебанов. По данным системы «Контур.Фокус», владельцем 100% акций «Сибири» является ЗАО «Группа компаний С 7», генеральным директором которого является Татьяна Филева. Финансовые показатели АО «Авиакомпания "Сибирь"» на конец 2021 года: выручка — 156 миллиардов рублей, чистая прибыль — 12 миллиардов.
Кроме того УФСИН по Республике Саха (Якутия) заключило контракт 13 июня почти на 2 млн рублей на перевозку спецконтингента и караула по маршруту Якутск — Ленск и обратно с ООО «СВТранс».
При этом, по информации MSK1.RU, в Москве пассажиры уже замечали спецконтингент с конвоем. Один из пассажиров московского аэропорта Домодедово сделал снимок 15 июля. На него попал самолет S7 с бортовым номером RA-73424. По данным сервиса Flightradar24, этот борт выполнял рейс S7–1052 из Казани в Москву.
— У самолета S7 стояли человек 11 силовиков в форме. Там же — грузовик ФСИН для перевозки заключенных и автомобиль следователей, — рассказал читатель MSK1.RU.
Недавно НГС писал о том, что авиакомпания S7 обратилась в Министерство транспорта и дорожного хозяйства, чтобы получить разрешение на возврат своих самолетов лизингодателю.