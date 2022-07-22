Возят под конвоем: авиакомпания S7 заключила контракт на перевозку осужденных регулярными рейсами

При этом должна обеспечиваться полная конфиденциальность перевозки спецконтингента и караула: время, место вылета и посадка самолета, количество перевозимых осужденных и караула.

— Воздушное судно должно быть готовым для перевозки спецконтингента больных психическими расстройствами (в сопровождении врача Заказчика) на регулярных рейсах авиакомпании, с обеспечением необходимых мер безопасности для остальных пассажиров, следующих этими рейсами, — сообщается в условиях контракта.

В пресс-службе авиакомпании S7 НГС сообщили, что перевозка заключенных на воздушных судах регулируется приказом Министерства юстиций и МВД.