Компания S7 хочет вернуть два самолета за границу из-за невозможности эксплуатации

Авиакомпания S7 обратилась в Министерство транспорта и дорожного хозяйства, чтобы получить разрешение на возврат своих самолетов лизингодателю, об этом сообщает издание «Коммерсантъ», ссылаясь на источник, близкий к министерству.



В S7 корреспонденту НГС подтвердили информацию и рассказали, что планируют вернуть два самолета Boeing 737-8 МАХ. Такое решение связано с невозможностью эксплуатации самолетов на территории Российской Федерации.