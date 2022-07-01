Компания S7 хочет вернуть два самолета за границу из-за невозможности эксплуатации
Представители S7 обратились в Министерство транспорта и дорожного хозяйства в апреле
Авиакомпания S7 обратилась в Министерство транспорта и дорожного хозяйства, чтобы получить разрешение на возврат своих самолетов лизингодателю, об этом сообщает издание «Коммерсантъ», ссылаясь на источник, близкий к министерству.
В S7 корреспонденту НГС подтвердили информацию и рассказали, что планируют вернуть два самолета Boeing 737-8 МАХ. Такое решение связано с невозможностью эксплуатации самолетов на территории Российской Федерации.
— В апреле S7 подала заявку в Минтранс на возврат лизингодателю двух BC типа B737-8 (MAX) ввиду отсутствия сертификата типа в Российской Федерации и, соответственно, невозможности его эксплуатации, — ответили в компании S7.
АО «Авиакомпания "Сибирь"» образована 19 мая 1994 года. Адрес регистрации юрлица — город Обь, Новосибирская область. Генеральный директор АО — Вадим Клебанов. По данным системы «Контур.Фокус», владельцем 100% акций «Сибири» является ЗАО «Группа компаний С 7», генеральным директором которого является Татьяна Филева. Финансовые показатели АО «Авиакомпания "Сибирь"» на конец 2021 года: выручка — 156 миллиардов рублей, чистая прибыль — 12 миллиардов.
Министр транспорта РФ Виталий Савельев сообщил ТАСС, что создана комиссия, которая определяет разрешение на вывоз и возврат самолетов. Он напомнил, что самолеты Boeing 737 MAX не прошли сертификацию в Росавиации.
— Речь [в случае с S7] идет прежде всего о Boeing 737 MAX, это новые машины, которые S7 получила еще в допандемийный период. <...> Если S7 выйдет с таким предложением на комиссию, то вопрос будет рассмотрен, — цитирует Виталия Савельева ТАСС.
Недавно НГС писал о том, что одна из пассажирок рейса S7 Новосибирск — Москва (2504) получила в контейнере с едой рыбу с червями.