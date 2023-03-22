Разрешенную скорость движения по Димитровскому мосту подняли до 50 км/ч

— Такое ограничение введено в связи с наступлением благоприятных погодно-климатических условий и выполнением ремонтных работ на проезжей части моста, — объяснили в мэрии.



Напомним, с 14 марта на вышеуказанном участке моста можно было двигаться не быстрее 40 км/ч . И если говорить про Димитровский мост, такую скорость можно считать даже высокой: объект давно сковали пробки не только по утрам, но даже днем и в выходные. Иногда поток движется со скоростью 5–10 км/ч .

