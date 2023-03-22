Разрешенную скорость движения по Димитровскому мосту подняли до 50 км/ч

На Димитровском мосту на участке от подъема с Владимировской до остановки «Лесоперевалка» (в обоих направлениях) максимальную скорость движения подняли с 40 до
— Такое ограничение введено в связи с наступлением благоприятных погодно-климатических условий и выполнением ремонтных работ на проезжей части моста, — объяснили в мэрии.
Напомним, с 14 марта на вышеуказанном участке моста можно было двигаться не быстрее
Отметим, что завершенные ремонтные работы на мосту не были капитальными. Их придется ждать минимум до 2025 года.