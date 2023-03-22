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Разрешенную скорость движения по Димитровскому мосту подняли до 50 км/ч

В мэрии заявили об окончании ремонта проезжей части моста

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На участке проведен ремонт дорожного полотна

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На Димитровском мосту на участке от подъема с Владимировской до остановки «Лесоперевалка» (в обоих направлениях) максимальную скорость движения подняли с 40 до 50 км/ч. Об этом 22 марта сообщили в мэрии Новосибирска.

— Такое ограничение введено в связи с наступлением благоприятных погодно-климатических условий и выполнением ремонтных работ на проезжей части моста, — объяснили в мэрии.

Напомним, с 14 марта на вышеуказанном участке моста можно было двигаться не быстрее 40 км/ч. И если говорить про Димитровский мост, такую скорость можно считать даже высокой: объект давно сковали пробки не только по утрам, но даже днем и в выходные. Иногда поток движется со скоростью 5–10 км/ч.

Отметим, что завершенные ремонтные работы на мосту не были капитальными. Их придется ждать минимум до 2025 года.

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