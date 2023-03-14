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Тема дняНа Димитровском мосту ввели ограничение до 40 км/ч
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Теперь поедем быстрее: на Димитровском мосту ввели ограничение скорости до 40 км/ч

Такое ограничение скорости превышает скорость утреннего потока, когда машины едут в пробке

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Традиционная утренняя картина на подъезде к Димитровскому мосту

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В Новосибирске с 14 марта на Димитровском мосту ввели ограничение скорости на участке с подъема на улице Владимировской до остановки «Лесоперевалка». Об этом сообщили в мэрии Новосибирска

Максимальная разрешенная скорость теперь — 40 км/ч в обоих направлениях.

— Ограничение устанавливается для исключения предпосылок для дорожно-транспортных происшествий, связанных с выездом на полосу встречного движения, — объяснили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Новосибирские водители и пассажиры общественного транспорта с определенной долей скепсиса приняли такое ограничение. Мост давно сковали пробки не только по утрам, но даже днем и в выходные. Иногда скорость движения потока составляет 5–10 км/ч.

Сегодня пробка растянулась на 5 километров от Вокзальной магистрали в сторону площади Труда. А на выходных затор фиксировался в противоположенную сторону.

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