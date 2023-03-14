Теперь поедем быстрее: на Димитровском мосту ввели ограничение скорости до 40 км/ч

В Новосибирске с 14 марта на Димитровском мосту ввели ограничение скорости на участке с подъема на улице Владимировской до остановки «Лесоперевалка». Об этом сообщили в мэрии Новосибирска
Максимальная разрешенная скорость теперь —
— Ограничение устанавливается для исключения предпосылок для дорожно-транспортных происшествий, связанных с выездом на полосу встречного движения, — объяснили в пресс-службе мэрии Новосибирска.
Новосибирские водители и пассажиры общественного транспорта с определенной долей скепсиса приняли такое ограничение. Мост давно сковали пробки не только по утрам, но даже днем и в выходные. Иногда скорость движения потока составляет 5–
Сегодня пробка растянулась на 5 километров от Вокзальной магистрали в сторону площади Труда. А на выходных затор фиксировался в противоположенную сторону.