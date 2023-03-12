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Водители встали в пробки в Новосибирске на Октябрьском и Димитровском мостах

Заторы образовались в сторону правого берега

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Пробка растянулась в сторону правого берега

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В Новосибирске водители встали в пробки на двух мостах: Димитровском и Октябрьском. Заторы образовались днем в воскресенье. Сервис 2ГИС оценивает ситуацию в городе в 4 балла.

Как сообщают пользователи 2ГИС, на проезде Энергетиков произошло ДТП. Также затор может быть связан с тем, что на мосту проводят ремонтные работы.

— Дороги рушатся, из-за того что не убирают снег, потом опять чинить будут, — возмущаются пользователи.

Специалисты ремонтируют асфальт

Специалисты ремонтируют асфальт

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Затор растянулся от проезда Энергетиков до развязки Димитровского моста в сторону правого берега

Затор растянулся от проезда Энергетиков до развязки Димитровского моста в сторону правого берега

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Также сервис сообщает, что пробка образовалась и на Октябрьском мосту в сторону правого берега и на улице Большевистской. Пользователи отмечают, что на переправе могла случиться авария.

Сегодня на улице Блюхера, по словам читателя НГС, самосвал с поднятым кузовом повалил столбы со светофорами.

По данным 2ГИС, сложно проехать на правый берег

По данным 2ГИС, сложно проехать на правый берег

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Мэрия Новосибирска заявила, что к 7 марта отремонтирует свежие дефекты на Димитровском мосту. Позднее от властей поступило сообщение, что капитального ремонта моста не стоит ожидать до 2026 года. НГС проехал по разбитому дорожному полотну — посмотрите, как выглядит переправа сейчас.

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