Водители встали в пробки в Новосибирске на Октябрьском и Димитровском мостах

В Новосибирске водители встали в пробки на двух мостах: Димитровском и Октябрьском. Заторы образовались днем в воскресенье. Сервис 2ГИС оценивает ситуацию в городе в 4 балла.

Как сообщают пользователи 2ГИС, на проезде Энергетиков произошло ДТП. Также затор может быть связан с тем, что на мосту проводят ремонтные работы.