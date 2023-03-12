Водители встали в пробки в Новосибирске на Октябрьском и Димитровском мостах

В Новосибирске водители встали в пробки на двух мостах: Димитровском и Октябрьском. Заторы образовались днем в воскресенье. Сервис 2ГИС оценивает ситуацию в городе в 4 балла.
Как сообщают пользователи 2ГИС, на проезде Энергетиков произошло ДТП. Также затор может быть связан с тем, что на мосту проводят ремонтные работы.
— Дороги рушатся, из-за того что не убирают снег, потом опять чинить будут, — возмущаются пользователи.
Также сервис сообщает, что пробка образовалась и на Октябрьском мосту в сторону правого берега и на улице Большевистской. Пользователи отмечают, что на переправе могла случиться авария.
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