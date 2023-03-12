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«Самосвал повалил столбы»: в Новосибирске светофоры упали на дорогу

Как сообщил читать НГС, на проезжей части лежали провода

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Специалисты уже устраняют проблему

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В Новосибирске на улице Блюхера, по словам читателя НГС, самосвал с поднятым кузовом повалил столбы со светофорами. Специалисты уже устраняют проблему.

— На Блюхера перед Горской только что самосвал повалил столбы со светофорами. Ехал с поднятым кузовом, зацепил провод и оборвал, повалив всю конструкцию.

Также НГС сообщили, что до приезда специалистов провода лежали на дороге. Другой житель Новосибирска отметил, что светофоры упали с двух сторон дороги, а недалеко стоит самосвал.

При этом, по данным сервиса 2ГИС, серьезного затора на дороге нет.

Сервис оценивает дорожную ситуацию в 2 балла

Сервис оценивает дорожную ситуацию в 2 балла

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Сейчас светофор не работает

Сейчас светофор не работает

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Провода от столба лежали на дороге до приезда специалистов

Провода от столба лежали на дороге до приезда специалистов

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НГС направил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать, почему светофоры упали на проезжую часть.

Недавно в городе модернизировали светофор на пересечении улиц Ленина и Советской, который работает теперь в фазе полного пропуска пешеходов во всех направлениях.

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СветофорСтолбБлюхера
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