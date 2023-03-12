«Самосвал повалил столбы»: в Новосибирске светофоры упали на дорогу

В Новосибирске на улице Блюхера, по словам читателя НГС, самосвал с поднятым кузовом повалил столбы со светофорами. Специалисты уже устраняют проблему.

— На Блюхера перед Горской только что самосвал повалил столбы со светофорами. Ехал с поднятым кузовом, зацепил провод и оборвал, повалив всю конструкцию.