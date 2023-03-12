«Самосвал повалил столбы»: в Новосибирске светофоры упали на дорогу

В Новосибирске на улице Блюхера, по словам читателя НГС, самосвал с поднятым кузовом повалил столбы со светофорами. Специалисты уже устраняют проблему.
— На Блюхера перед Горской только что самосвал повалил столбы со светофорами. Ехал с поднятым кузовом, зацепил провод и оборвал, повалив всю конструкцию.
Также НГС сообщили, что до приезда специалистов провода лежали на дороге. Другой житель Новосибирска отметил, что светофоры упали с двух сторон дороги, а недалеко стоит самосвал.
При этом, по данным сервиса 2ГИС, серьезного затора на дороге нет.
НГС направил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать, почему светофоры упали на проезжую часть.
Недавно в городе модернизировали светофор на пересечении улиц Ленина и Советской, который работает теперь в фазе полного пропуска пешеходов во всех направлениях.