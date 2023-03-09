Пешеходы идут, весь перекресток стоит: на пересечении Ленина и Советской перенастроили светофор — машинам неудобно

В Новосибирске модернизировали очередной светофорный объект, который работает теперь в фазе полного пропуска пешеходов во всех направлениях.
Это светофор на пересечении улиц Ленина и Советской, пешеходная фаза которого одновременно горит зеленым для людей, переходящих и Ленина, и Советскую. Все машины, соответственно, в это время стоят. Затем включается фаза пропуска автомобилей по Советской, после этого — пропуск автомобилей по Ленина, в это время стоят пешеходы.
Обратного отсчета в секундах на этих светофорах нет, но фаза пропуска машин по Ленина настроена на совсем короткое время, около 20 секунд, убедился авторедактор НГС Дмитрий Косенко. Из-за этого автомобили по Ленина выстраиваются в пробку от самой площади.
Напомним, в 2022 году власти Новосибирска начали переводить многие светофоры в подобный режим работы. Целью называлось повышение уровня безопасности, поскольку многих пешеходов, идущих на зеленый, сбивали машины, совершавшие поворот. Теперь в зеленой фазе люди полностью обезопасены, поскольку все машины стоят.
НГС обратился с запросом в мэрию города, чтобы выяснить, будет ли перенастроен светофор на Ленина для уменьшения пробок и на каких еще перекрестках планируется модернизировать светофоры в 2023 году.
Посмотрите подробный список перекрестков Новосибирска, где светофоры светят зеленым сразу всем пешеходам.