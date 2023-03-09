Пешеходы идут, весь перекресток стоит: на пересечении Ленина и Советской перенастроили светофор — машинам неудобно

Это светофор на пересечении улиц Ленина и Советской, пешеходная фаза которого одновременно горит зеленым для людей, переходящих и Ленина, и Советскую. Все машины, соответственно, в это время стоят. Затем включается фаза пропуска автомобилей по Советской, после этого — пропуск автомобилей по Ленина, в это время стоят пешеходы.