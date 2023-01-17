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Назван список перекрестков Новосибирска, где светофоры светят зеленым сразу всем пешеходам — показываем их на карте

Особенность такой фазы в том, что всем машинам горит красный свет

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Перекресток ул. Крылова — ул. О. Жилиной

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Мэрия Новосибирска назвала полный список перекрестков, где введена фаза светофора, позволяющая пешеходам переходить дорогу во всех направлениях. Особенность такой фазы в том, что всем машинам горит красный свет, а всем пешеходам, соответственно, зеленый.

В списке перекрестков значатся:

  • Гоголя — Красина;
  • Фрунзе — Каменская;
  • Волочаевская — Лазурная;
  • ул. Дачная — ул. Дмитрия Донского;
  • ул. Морской проспект — ул. Золотодолинская;
  • ул. Морской проспект — ул. Ильича;
  • ул. Морской проспект — ул. Жемчужная;
  • ул. Советская — ул. Романова;
  • ул. Крылова — ул. О. Жилиной;
  • ул. Каменская — ул. Орджоникидзе;
  • Пирогова — Университетский проспект.

Ранее мы сообщали, что на некоторых перекрестках появилась такая фаза светофора, что вызвало образование пробок. Власти отмечают, что это нужно для повышения безопасности пешеходов.

— Учитывая предостережение ГИБДД, на указанных перекрестках и были организованы выделенные пешеходные фазы. При этом необходимо отметить, что выделенная фаза работы светофорного объекта для движения пешеходов исключает возможность пересечения транспортных и пешеходных потоков и позволяет максимально обеспечить безопасность дорожного движения, — рассказали в Департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.

Также в департаменте отметили, что изменения времени работы пешеходной фазы на перекрестках не планируется, всё останется как есть.

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