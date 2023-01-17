Назван список перекрестков Новосибирска, где светофоры светят зеленым сразу всем пешеходам — показываем их на карте

Мэрия Новосибирска назвала полный список перекрестков, где введена фаза светофора, позволяющая пешеходам переходить дорогу во всех направлениях. Особенность такой фазы в том, что всем машинам горит красный свет, а всем пешеходам, соответственно, зеленый.
В списке перекрестков значатся:
- Гоголя — Красина;
- Фрунзе — Каменская;
- Волочаевская — Лазурная;
- ул. Дачная — ул. Дмитрия Донского;
- ул. Морской проспект — ул. Золотодолинская;
- ул. Морской проспект — ул. Ильича;
- ул. Морской проспект — ул. Жемчужная;
- ул. Советская — ул. Романова;
- ул. Крылова — ул. О. Жилиной;
- ул. Каменская — ул. Орджоникидзе;
- Пирогова — Университетский проспект.
Ранее мы сообщали, что на некоторых перекрестках появилась такая фаза светофора, что вызвало образование пробок. Власти отмечают, что это нужно для повышения безопасности пешеходов.
— Учитывая предостережение ГИБДД, на указанных перекрестках и были организованы выделенные пешеходные фазы. При этом необходимо отметить, что выделенная фаза работы светофорного объекта для движения пешеходов исключает возможность пересечения транспортных и пешеходных потоков и позволяет максимально обеспечить безопасность дорожного движения, — рассказали в Департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.
Также в департаменте отметили, что изменения времени работы пешеходной фазы на перекрестках не планируется, всё останется как есть.
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