Назван список перекрестков Новосибирска, где светофоры светят зеленым сразу всем пешеходам — показываем их на карте

Мэрия Новосибирска назвала полный список перекрестков, где введена фаза светофора, позволяющая пешеходам переходить дорогу во всех направлениях. Особенность такой фазы в том, что всем машинам горит красный свет, а всем пешеходам, соответственно, зеленый.

