Светофоры взбунтовались. В Новосибирске появились перекрестки, где сразу всем машинам включают красный — узнаём причину

В последнее время горожане чаще стали жаловаться на режим работы светофоров Новосибирска — люди пишут, что пробок стало больше, причем иногда красный свет горит одновременно для всех транспортных потоков. Речь идет и о новых светофорных объектах, и об изменении схемы работы уже существующих. Авторедактор НГС Дмитрий Косенко выяснил, чем именно недовольны жители.
Письмо позвало в дорогу — в редакцию НГС поступили сразу несколько тревожных сообщений от читателей о проблемах с новыми и уже действующими светофорами.
— Включили светофор на пересечении улицы Большой с выездом из Затона. В связи с этим многокилометровая пробка, обездвижена правая полоса Димитровского моста, 1-я Шоссейная улица, улица Большая. При этом машин, выезжающих со стороны Затона, нет. Проводили ли проверку транспортного потока на этом участке дороги? Целесообразно ли размещение светофора на данном участке?
— Дорожная ситуация ухудшилась в несколько раз. Со стороны Затона автомобилей нет, вся улица Большая стоит в сторону города из-за режима работы светофорного объекта.
— В последнее время поменялся режим работы светофоров на некоторых перекрестках в центре. Это замечено как минимум на перекрестках
Да, в городе действительно какой-то светофорный бум — изменился режим работы светофора, например, на перекрестке Дмитрия Донского — Дачной. Во многих местах появились новые светофоры, и пешеходные, и транспортные, как на улице Большой. Кстати, что касается последней улицы, то после пары дней работы светофоры там отключили, видимо «до выяснения».
Теперь давайте посмотрим, что за новый режим работы на некоторых объектах. Если в двух словах, то появилась фаза, когда всем машинам горит красный, а всем пешеходам — зеленый. И люди переходят дорогу, как говорится, и вдоль, и поперек, и по диагонали — посмотрите на это в нашем забавном ролике.
Обратите внимание: последние кадры ролика показывают нам пробку, которая образовалась на Дмитрия Донского — там, где ее никогда не было.
Светофор теперь здесь работает по сложной схеме, чередуя несколько фаз. В частности, одна из фаз пропускает транспорт по Дмитрия Донского в течение 27 секунд, другая — в этом же направлении — в течение 48 секунд, потом наступает фаза для пропуска всех пешеходов.
По аналогичной схеме работают теперь светофоры и на перекрестке Ольги Жилиной — Крылова. Но здесь на момент съемок после утреннего часа пик хотя бы не было пробок.
Теперь — перекресток Орджоникидзе и Каменской. Заторы тут бывают всегда, были они и на момент съемок — впрочем, не слишком сильные.
Забавно, как пешеходы в свою зеленую фазу начинают переходить перекрестки по диагонали — ну а чего время терять, надо сократить.
Для чего же такие нововведения в светофорном хозяйстве? Как говорят эксперты, это для безопасности.
— Когда трафик позволяет — это, конечно, должны обосновывать, — увеличивается безопасность. Потому что наездов на пешеходов при поворотах много, мы на рабочих группах рассматриваем такие случаи. Каждую неделю пять, а то и десять случаев наезда происходит, то есть это прямо как эпидемия. Безусловно, это в ущерб пропускной способности. Где это возможно, там и применяется, — говорит координатор дорожной инспекции ОНФ по Новосибирской области Александр Стефанов.
Вот, как мы видим, хромает теперь пропускная способность как минимум на Дмитрия Донского. Мы решили уточнить в мэрии Новосибирска, как были выбраны перекрестки для нового режима работы, просчитывались ли последствия и что будет дальше. Каким будет ответ на запрос, мы вам обязательно сообщим.
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