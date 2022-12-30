Светофоры взбунтовались. В Новосибирске появились перекрестки, где сразу всем машинам включают красный — узнаём причину

Письмо позвало в дорогу — в редакцию НГС поступили сразу несколько тревожных сообщений от читателей о проблемах с новыми и уже действующими светофорами.

— Включили светофор на пересечении улицы Большой с выездом из Затона. В связи с этим многокилометровая пробка, обездвижена правая полоса Димитровского моста, 1-я Шоссейная улица, улица Большая. При этом машин, выезжающих со стороны Затона, нет. Проводили ли проверку транспортного потока на этом участке дороги? Целесообразно ли размещение светофора на данном участке?