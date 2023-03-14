Гигантская пробка собралась от Вокзальной магистрали до площади Труда — что произошло

Пробка более 5 километров собралась от Вокзальной магистрали до площади Труда. Затор образовался уже после традиционных утренних пробок — около 09:30–10:00.
Водители называют несколько возможных причин — от работ по строительству четвертого моста до нескольких мелких ДТП.
Также большие пробки сейчас на улице Станционной, Ватутина, Станиславского, Котовского, Фабричной, Владимировской.
В Новосибирске каждое утро тысячи жителей Южно-Чемского жилмассива выходят из дома, садятся в машину или автобус и едут по своим делам. Мы посмотрели, как местные жители справляются с пробками.