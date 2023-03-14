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Гигантская пробка собралась от Вокзальной магистрали до площади Труда — что произошло

Затор больше 5 километров

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Пробка собралась больше 5 километров, на фото — перекресток проспекта Димитрова и улицы Ленина

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Пробка более 5 километров собралась от Вокзальной магистрали до площади Труда. Затор образовался уже после традиционных утренних пробок — около 09:30–10:00.

Водители называют несколько возможных причин — от работ по строительству четвертого моста до нескольких мелких ДТП.

Попасть в Ленинский район сейчас непросто

Попасть в Ленинский район сейчас непросто

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Также большие пробки сейчас на улице Станционной, Ватутина, Станиславского, Котовского, Фабричной, Владимировской.

В Новосибирске каждое утро тысячи жителей Южно-Чемского жилмассива выходят из дома, садятся в машину или автобус и едут по своим делам. Мы посмотрели, как местные жители справляются с пробками.

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