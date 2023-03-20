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12 человек не пустили на рейс до Таджикистана — новосибирская прокуратура возбудила дело

Люди не смогли улететь в Душанбе

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Пассажирам не хватило мест в самолете

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Авиакомпания S7 отказала в перелете 12 пассажирам рейса из Новосибирска в город Душанбе в Таджикистане. После этого транспортная прокуратура провела проверку.

— Установлено, что в феврале 2023 года в международном аэропорту Новосибирск имени А. И. Покрышкина авиакомпания в отсутствие законных оснований отказала в одностороннем порядке 12 гражданам в авиаперевозке по маршруту Новосибирск-Душанбе ввиду отсутствия свободных мест на борту воздушного судна, — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Генеральному директору S7 внесли представление об устранении нарушений. В отношении компании возбудили административное дело по статье за оказание услуг ненадлежащего качества или с нарушением требований, совершенном повторно (ч. 2 ст.14.4 КоАП РФ).

Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

Ситуации, в которых пассажиров не пускают на рейс из-за нехватки мест, происходят довольно часто. В январе этого года журналист НГС Дмитрий Косенко не смог улететь из Толмачёво в Санкт-Петербург. Ранее НГС выяснил, почему такое происходит.

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