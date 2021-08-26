Летел на похороны, а в самолет не пустили. Почему людям не достается места в самолетах и как отсудить за это 100 тысяч

Как объясняют пассажирам, почему они оказались «лишними» на борту

7 августа новосибирец Владимир отвез свою жену в Толмачево, откуда она собиралась лететь в Москву. Вылет планировался на 6:20 утра, в аэропорту женщина была за два часа. Как и полагается, прошла регистрацию, сдала багаж, но этим авиарейсом так и не улетела.



— Нас сразу же отправили в офис S7, а там сидят люди, которые говорят, что вроде как борт поменяли и у него другая компоновка кресел. Поэтому 13 человек, в том числе моя жена, не могут пройти на места. Говорят, идите туда, к посадке, там попробуйте, если будут пустые места, вас посадят. Хотя 13 человек очень маловероятно, что посадят, — объяснил мужчина.



В итоге его жена воспользовалась следующим ближайшим рейсом — на него ее посадили без проблем. Ожидание было некритичным для семьи, поэтому женщина сразу же перерегистрировалась на более поздний рейс, перекусила в кафе (ваучер на еду, со слов мужчины, авиакомпания не предложила) и улетела на 2 часа позже.



Впрочем, так благополучно заканчиваются не все истории. Например, Дмитрий Федосеев, пытавшийся в августе улететь в Симферополь и купивший билет за полтора месяца до поездки, в пункт назначения так и не попал, хоть и получил ваучер на возврат денег. По словам мужчины, на полуостров ему нужно было попасть по делам в запланированное время — другой, более поздний рейс положение бы не спас.

