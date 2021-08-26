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Летел на похороны, а в самолет не пустили. Почему людям не достается места в самолетах и как отсудить за это 100 тысяч

Новосибирцы стали чаще сталкиваться с тем, что их не садят на свои рейсы: как с этим бороться

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Мы выяснили, можно ли добиться компенсации за то, что ваш рейс задержали или вас на него не посадили

Мы выяснили, можно ли добиться компенсации за то, что ваш рейс задержали или вас на него не посадили

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Юристы рассказали, что делать, если вас не посадили в самолёт на свой рейс

В июле этого года пенсионерку Тамару Лагунову не посадили на авиарейс S7 в Читу, куда она летела на похороны. Женщине так и не дали зайти в самолет, а на ее место посадили трансферного пассажира, который из-за задержки одного рейса не успел на другой, стыковочный. В середине августа ситуация повторилась, на этот раз не досталось места пятерым пассажирам, летевшим в Симферополь. Авиаперевозчик объяснил всё неблагоприятными условиями, мешающими нормальной работе компании. После этих новостей редакцию НГС буквально забросали аналогичными историями — людей не пускали на борт даже после прохождения таможенного контроля. Корреспондент Ксения Лысенко поговорила с юристами в области воздушного права о законности действий авиакомпании и узнала, почему так происходит и почему, увы, будет продолжаться.

Как объясняют пассажирам, почему они оказались «лишними» на борту


7 августа новосибирец Владимир отвез свою жену в Толмачево, откуда она собиралась лететь в Москву. Вылет планировался на 6:20 утра, в аэропорту женщина была за два часа. Как и полагается, прошла регистрацию, сдала багаж, но этим авиарейсом так и не улетела.

— Нас сразу же отправили в офис S7, а там сидят люди, которые говорят, что вроде как борт поменяли и у него другая компоновка кресел. Поэтому 13 человек, в том числе моя жена, не могут пройти на места. Говорят, идите туда, к посадке, там попробуйте, если будут пустые места, вас посадят. Хотя 13 человек очень маловероятно, что посадят, — объяснил мужчина.

В итоге его жена воспользовалась следующим ближайшим рейсом — на него ее посадили без проблем. Ожидание было некритичным для семьи, поэтому женщина сразу же перерегистрировалась на более поздний рейс, перекусила в кафе (ваучер на еду, со слов мужчины, авиакомпания не предложила) и улетела на 2 часа позже.

Впрочем, так благополучно заканчиваются не все истории. Например, Дмитрий Федосеев, пытавшийся в августе улететь в Симферополь и купивший билет за полтора месяца до поездки, в пункт назначения так и не попал, хоть и получил ваучер на возврат денег. По словам мужчины, на полуостров ему нужно было попасть по делам в запланированное время — другой, более поздний рейс положение бы не спас.

Ситуации, при которых пассажирам с билетами каким-то чудом не хватает мест на самолет, не зависят от сезона. Как рассказал новосибирец Иван (имя изменено по его просьбе), в декабре 2019 года он тоже не смог улететь рейсом в Улан-Удэ, поскольку, со слов сотрудников компании, его кресло было сломано:

— При посадке в автобус мне сказали, что мое место сломано и мне придется ждать свободных мест, если вдруг кто-то из пассажиров не придет. После посадки пассажиров работница авиакомпании сказала, что всё-таки место есть, и я прошел на посадку в самолет. Однако место, которое мне указали, оказалось занято. Кроме того, место, которое было изначально указано у меня в билете, оказалось целым и тоже занятым. Меня высадили из самолета и отправили обратно в аэропорт. Вызвали для меня машину, чтобы доставить из самолета в Толмачево, а уже в аэропорту проблему объяснили техническим сбоем.

Иван улетел в Улан-Удэ к родственникам уже на следующие сутки — это был канун Нового года. Ему предложили гостиницу и ваучер на 3 тысячи рублей, ну и, конечно, билет на следующий рейс.

Какое наказание получают авиакомпании


В подобные ситуации пытается вмешиваться прокуратура. По следам случая с пенсионеркой Тамарой Лагуновой, опоздавшей на похороны отца, прокуратура вынесла представление руководству S7.

Наказывали авиакомпании и раньше. В 2018 году Западно-Сибирская прокуратура занялась инцидентом на борту S7, когда трое пассажиров на рейсе Новосибирск — Санкт-Петербург вдруг оказались лишними и не смогли попасть на борт. Как пишет «РБК-Новосибирск», тогда проверка выявила применение перевозчиком овербукинга, S7 наказали штрафом в 20 тыс. рублей. В 2017 году Роспотребнадзор оштрафовал компанию «Победа» (лоукостер, входит в «Аэрофлот») по той же причине.

А в 2019 году правительство РФ не поддержало законопроект о штрафах для авиакомпаний за овербукинг. Документ предполагал увеличение штрафов как для самой авиакомпании, так и для ее менеджеров: за первое нарушение — от 50 до 100 тыс. рублей, за повторное — до 200 тыс. рублей, а для менеджеров — от 10 до 15 тыс. рублей.

— Полагаем, что проблему продажи перевозчиками билетов в количестве, превышающем количество мест в салоне воздушного судна, целесообразно решать путем внесения в Воздушный кодекс РФ изменений, предусматривающих предоставление перевозчиком компенсационных выплат пассажирам при изменении условий договора воздушной перевозки по инициативе перевозчика, — цитирует «Интерфакс» проект отзыва к законопроекту.

Что говорят юристы о проблемах с нехваткой мест на рейсах


Как говорит заместитель декана юридического факультета Финансового университета при Правительстве РФ, эксперт в институте воздушного и космического права Aerohelp Алексей Иглин, поймать перевозчика на овербукинге почти невозможно. На законодательном уровне в России, в отличие от стран ЕС, понятие не закреплено.

— Даже если мы видим признаки овербукинга, получить подтверждение, что это именно он, мы не можем. Это всё-таки корпоративное дело компаний. И они всё-таки не могут признаться, что продали билетов больше, чем мест. Это будет для них такая нехорошая реклама. С правовой точки зрения, как юрист, сказать, что у нас есть овербукинг, я не могу. Что касается каких-то кейсов, которые случаются, когда люди не могут вылететь, тут нужно по каждому смотреть конкретно. Если объективных причин нет, например землетрясения или ещё чего-то, и авиакомпания, самое главное, не компенсирует пассажирам никаким образом, то тут только разбираться в суде и приводить всё новые доводы, — объясняет он.

По его словам, даже в тех случаях, когда компания готова компенсировать стоимость неслучившейся поездки, есть основания обращаться в суд, поскольку в данной ситуации перевозчик не исполнил обязательства по перевозке.

— Никогда авиакомпания не скажет, что вот, на ваше место был продан ещё один билет. Она и не обязана. Но поставит перед фактом: если вы не согласны на компенсацию, то вот есть вариант всё-таки отправить вас в пункт назначения другим рейсом. И люди, как правило, соглашаются на это и не выясняют дальше, почему всё так случилось. И с правовой точки зрения ничего не зафиксировано. По сути, тут произошла некая сделка между пассажиром и компанией, что договор будет исполнен в каком-то другом формате. То есть тут даже нет каких-то возможностей уличить компанию в овербукинге. Причём, если обратиться в компанию, они ведь могут тысячу причин назвать: что какие-то технические неполадки были, вплоть до отговорок, — продолжает Алексей Иглин.

В тех ситуациях, когда человеку отказали в посадке на авиарейс, по мнению юриста, стоит торговаться — просить у авиакомпании большей компенсации, размещения в гостинице или бизнес-классе на следующем рейсе и ваучеры. Не поддаваться эмоциям и добиться максимально комфортных условий для себя.

Если же ожидание следующего рейса оказывается невозможным для пассажира, стоит собирать больше доказательств того, насколько негативно отражаются на нём все проблемы авиаперевозчика:

— Нужно доказать, что от этого рейса и времени зависели какие-то важные для пассажира дела. Собирать больше справок. Может быть, учеба, работа, какие-то личные обстоятельства. Лучше, если эта ситуация завязана на каких-то государственных органах власти. Допустим, пассажир учится и представил справку, что из-за переноса рейса не успел на начало сессии. Хорошо работают личные моменты — начало лечения, экстренные ситуации вроде похорон родственников. Такие доказательства могут пройти.

Он рассказывает, что отсудить большую компенсацию за нехватку места в самолете у авиакомпании не получится — дело, опять же, в законодательстве. Однако можно рассчитывать на сумму до 100 тыс. рублей.

— Мне кажется, у нас ещё не такая культура правовая и с перевозками, чтобы жестко реагировать на задержки рейса и компенсировать что-то людям вообще. Можно что-то инкорпорировать из европейского законодательства, и это бы работало. Но, думаю, наши авиакомпании всё-таки будут лоббировать другие нормы. Просто сплошь и рядом идут задержки авиарейсов, причём по техническим причинам, которые можно исправить, также идут инциденты, причем негласные, когда на табло какая-то информация не показывается. Тем более что к российским авиакомпаниям не очень хорошо относятся в Евросоюзе. Недавно я смотрел статистику, в международных перевозках российские авиакомпании занимают не больше 1%, поэтому говорить, что международные компании и организации были бы заинтересованы в том, что у нас будут соблюдаться нормы и регламенты, не приходится, — считает Алексей Иглин.

С тем, что пассажир находится заранее в неудобных для себя условиях, согласен и директор Института воздушного и космического права Aerohelp Олег Аксаментов.

— Пассажир может только требовать компенсацию за задержку рейса. Это определено в Воздушном кодексе. Небольшая сумма за каждый час просрочки — 0,25 МРОТ, но не более половины провозной платы. И всё, то есть по нашему законодательству это максимум, что грозит перевозчику. В Европе суммы компенсации уже зарезервированы, перевозчик выплачивает сразу же, в аэропорту, наличными, а не через какой-то срок. В нашем же законодательстве такие основания, как овербукинг, не предусмотрены в законе. Поэтому перевозчик если и практикует овербукинг, то объясняет это другими причинами — правдоподобными или нет, — считает он.

Единственное, как может себя обезопасить перевозчик, — это воспользоваться страховкой от задержки. Других вариантов, по словам эксперта, нет.

— Закрепить овербукинг в законодательстве было бы логично, но пока таких планов, насколько мне известно, нет. Проблема нашего закона в том, что пассажир при наступлении фактического овербукинга максимум, на что может рассчитывать, — это получение денег обратно. И никаких компенсаций сверху не полагается, это в случае отказа. А в случае компенсации за задержку рейса это компенсация достаточно маленькая, чтобы ее вообще воспринимать как-то как компенсацию. Деньги не интересны никому, за время нахождения в аэропорту, пока ждешь рейс, можно потратить гораздо больше денег, чем получить в качестве компенсации. Экономически перевозчик всегда в более выгодном положении. Пока это так, — добавляет он.

Разные страны по-разному переживают третью волну коронавируса, но в целом ситуация остается напряженной во всём мире. Всевозможные ограничения, закрытые границы, карантин для приезжих — это лишь малая часть того, с чем сейчас сталкиваются путешественники. Студентка Елизавета Подкаминер пыталась выбраться из Израиля в Новосибирск, но ограниченные условия и агрегаторы по покупке билетов не дали этому сбыться. Рассказываем её историю.

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