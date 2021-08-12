«Я 1,5 месяца назад покупал билет!» Новосибирцы не смогли улететь в Симферополь — в самолете S7 закончились места

В результате новосибирцу дали ваучер на возврат денег. В Симферополь он так и не улетел — на полуостров ему нужно было съездить по делам.

НГС отправил запрос в авиакомпанию с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил.

В конце июля жительница Новосибирска Тамара Лагунова не смогла улететь на похороны отца в Читу, несмотря на купленный билет на авиарейс компании S7: пенсионерке не досталось места. В качестве альтернативы ей предложили билет на ближайший ночной рейс (на 02:20 1 августа), однако, вылетев им, она опоздает на похороны.