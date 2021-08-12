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«Я 1,5 месяца назад покупал билет!» Новосибирцы не смогли улететь в Симферополь — в самолете S7 закончились места

В авиакомпании сослались на сбой

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Самолет улетел без нескольких пассажиров — у кого-то сорвалась рабочая поездка, кто-то потерял день отпуска

Самолет улетел без нескольких пассажиров — у кого-то сорвалась рабочая поездка, кто-то потерял день отпуска

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Пассажирам не хватило мест на рейсе S7 Новосибирск — Симферополь

Новосибирец Дмитрий Федосеев не смог улететь 12 августа в Симферополь — у мужчины был на руках билет на утренний рейс, но представители S7 заявили ему, что произошел сбой и места в самолете закончились. В такой ситуации, по словам мужчины, оказались еще несколько человек.

— Полтора месяца назад я купил билет в агентстве, которое находится на улице 1905 года и имеет контракт с S7. Сегодня в 05:30 должен был вылететь из Толмачево в Симферополь. Сдал багаж, поставил его на ленту, подал билет и свой паспорт. Они нашли меня в базе, дали посадочный билет, но почему-то девушка, которая сидела на стойке регистрации, скромно опустила глаза, присоединила к моему чемодану бирку и попросила пройти к представителям компании S7, — рассказывает сибиряк.

Сотрудники авиакомпании поставили мужчину перед фактом: случился сбой в системе, и у пассажира больше нет места.

— Я говорю им: как так может быть, что у меня нет места! Я за 1,5 месяца покупал билет. Меня попросили пройти с багажом в зону досмотра. Я прошел, протащил все чемоданы, подошел к выходу на Симферополь... Там стояли еще несколько человек — пять или шесть. Один вместе с женой приехал из Томска, неподалеку стояла девочка молодая... — рассказывает 58-летний Дмитрий Федосеев.

После возмущения и появления сотрудников полиции к пассажирам вышел представитель S7:

— Он опять сказал про сбой в системе. Я спросил, при чём здесь сбой. Рядом стояла женщина, которая сказала, что буквально вчера купила онлайн-билет. Получается, что мой билет куплен полтора месяца назад, и у меня такое ощущение, что сейчас эти билеты стоят гораздо дороже, поэтому мне места и не осталось. Я пошел обратно вместе с молодой девочкой, которая плакала из-за этой ситуации, и с пенсионерами, которые летели отдыхать.

В результате новосибирцу дали ваучер на возврат денег. В Симферополь он так и не улетел — на полуостров ему нужно было съездить по делам.

НГС отправил запрос в авиакомпанию с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил.

В конце июля жительница Новосибирска Тамара Лагунова не смогла улететь на похороны отца в Читу, несмотря на купленный билет на авиарейс компании S7: пенсионерке не досталось места. В качестве альтернативы ей предложили билет на ближайший ночной рейс (на 02:20 1 августа), однако, вылетев им, она опоздает на похороны.

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S7Толмачевосамолет
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