«Сказали, что посадили других»: пенсионерке из Новосибирска не досталось места в самолете — она летела на похороны

Пенсионерку из Новосибирска не пустили на рейс, несмотря на билет
Жительница Новосибирска Тамара Лагунова не смогла улететь на похороны отца в Читу, несмотря на купленный билет на авиарейс компании S7, — пенсионерке не досталось места. В качестве альтернативы ей предложили билет на ближайший ночной рейс (на 02:20 1 августа), однако вылетев им, она опоздает на похороны.
— Вылет должен был быть в 12:30, но его отложили. Посадка началась в 13:00. В аэропорту я была вовремя, в 11 часов я уже была там. Подошла к стойке, подала паспорт, поскольку билет мне покупали дети прямо из Читы. Единственное, мы обычно бронируем конкретные места, но тут ситуация была экстренная, видимо, забыли. Прошла регистрацию, подошла уже на рейс, а мне говорят: «Вам мест нет, идите в представительство, вам всё объяснят». Я подхожу, мне там говорят: «Сбой программы, места нет», — рассказала корреспонденту НГС пенсионерка.
Как выяснилось, кроме Тамары Лагуновой, места не досталось еще трем пассажирам с купленными билетами — двум молодым людям и пожилому мужчине. Женщина пыталась объяснить представителям авиакомпании, что летит на похороны, и даже показала справку о смерти отца, однако в авиакомпании посоветовали ей ожидать у стойки, пока кто-то не опоздает на ее авиарейс, — в этом случае её обещали посадить. Но самолет оказался полным.
— Потом я все-таки зашла в кабинет S7. Попросила позвать старшего, поскольку ситуация у меня вот такая. Вышел мужчина, я его спрашиваю: «Что за ситуация? Вы вместо меня кого-то посадили?» И он признался, сказал, что отдали четыре места другим. Говорит: «Да, вот 4 человека. Мы посадили, потому что люди с какого-то промежуточного рейса летели, и мы обязаны были их посадить». Но непонятно, почему за счет меня. Я объяснила, что у меня вот такая тяжелая ситуация, что похороны, а он: «Всё понимаю, но ничего сделать не могу».
В результате пенсионерка уехала обратно домой дожидаться ночного рейса.
— На похороны уже не попаду, потому что только в 8 утра буду в Чите, а там еще до поселка 400 км. Но хотя бы на могилу схожу, — добавила женщина.
По словам сына Тамары Николаевны, его мама — ветеран труда, ее умерший отец — ветеран войны, который проживал в читинском поселке.
— У мамы потом дальше был билет на поезд в Чите, на 10 вечера. Нужно 400 км еще проехать. Если бы вылетела днем, ночью бы она уже была на месте. Но теперь больше билетов на поезд нет, он редко ходит мимо поселка, видимо, придется какое-то такси заказывать или договариваться с кем-то, чтобы маму отвезли из Читы. Но там мало кто ездит, потому что дорога — гребенка, — отметил мужчина.
Корреспондент НГС попыталась связаться с пресс-службой аэропорта и компании S7, но на звонок никто не ответил. Мы отправили запрос по ситуации с авиарейсом в авиакомпанию S7.
В июне в Новосибирске в аэропорту Толмачёво с самолета, который вылетал в Новый Уренгой, сняли авиадебошира. 40-летний житель Красноярского края оскорблял экипаж и других пассажиров.