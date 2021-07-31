«Сказали, что посадили других»: пенсионерке из Новосибирска не досталось места в самолете — она летела на похороны

Жительница Новосибирска Тамара Лагунова не смогла улететь на похороны отца в Читу, несмотря на купленный билет на авиарейс компании S7, — пенсионерке не досталось места. В качестве альтернативы ей предложили билет на ближайший ночной рейс (на 02:20 1 августа), однако вылетев им, она опоздает на похороны.



— Вылет должен был быть в 12:30, но его отложили. Посадка началась в 13:00. В аэропорту я была вовремя, в 11 часов я уже была там. Подошла к стойке, подала паспорт, поскольку билет мне покупали дети прямо из Читы. Единственное, мы обычно бронируем конкретные места, но тут ситуация была экстренная, видимо, забыли. Прошла регистрацию, подошла уже на рейс, а мне говорят: «Вам мест нет, идите в представительство, вам всё объяснят». Я подхожу, мне там говорят: «Сбой программы, места нет», — рассказала корреспонденту НГС пенсионерка.