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В аэропорту Толмачёво с самолета сняли 40-летнего авиадебошира

Командиру пришлось из-за него прервать руление и вернуться на стоянку

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40-летний житель Красноярского края оскорблял экипаж и других пассажиров

40-летний житель Красноярского края оскорблял экипаж и других пассажиров

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В Новосибирске в аэропорту Толмачёво с самолета, который вылетал в Новый Уренгой, сняли авиадебошира. 40-летний житель Красноярского края оскорблял экипаж и других пассажиров.

— Сотрудники транспортной полиции его задержали и доставили в дежурную часть. Он не выполнял неоднократные требования кабинного экипажа и командира воздушного судна прекратить противоправные действия, а продолжал выражаться грубой нецензурной бранью в адрес окружающих и размахивать руками. Также установлено, что в сложившихся обстоятельствах командир воздушного судна принял решение прервать руление и вернуться к месту стоянки самолета из-за невозможности обеспечить безопасность пассажиров, — рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СФО.

На мужчину составили два административных протокола. Первый — по ч. 1 ст. 20.1 КоАП «Мелкое хулиганство», второй — по ч. 6 ст. 11.17 КоАП «Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна».

В мае в Москве к самолету из Новосибирска пришлось вызвать полицию из-за дебошира на борту. В марте полиция задержала дебошира рейса Сочи — Новосибирск авиакомпании S7: очевидцы рассказывали, что пьяный пассажир бизнес-класса оскорблял окружающих и лез в драку.

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авиадебоширполиция на транспорте
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