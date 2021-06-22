В аэропорту Толмачёво с самолета сняли 40-летнего авиадебошира

В Новосибирске в аэропорту Толмачёво с самолета, который вылетал в Новый Уренгой, сняли авиадебошира. 40-летний житель Красноярского края оскорблял экипаж и других пассажиров.

— Сотрудники транспортной полиции его задержали и доставили в дежурную часть. Он не выполнял неоднократные требования кабинного экипажа и командира воздушного судна прекратить противоправные действия, а продолжал выражаться грубой нецензурной бранью в адрес окружающих и размахивать руками. Также установлено, что в сложившихся обстоятельствах командир воздушного судна принял решение прервать руление и вернуться к месту стоянки самолета из-за невозможности обеспечить безопасность пассажиров, — рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СФО.