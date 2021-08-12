В S7 объяснили, почему в Новосибирске пассажиров с билетами не пустили на борт самолета

Также в авиакомпании добавили: пассажиры смогут вернуть деньги за билеты без штрафов, если у них будет желание.

В конце июля произошла похожая ситуация, когда пенсионерка не смогла улететь на похороны в Читу — женщина купила билеты, но места в салоне ей не досталось.