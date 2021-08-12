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В S7 объяснили, почему в Новосибирске пассажиров с билетами не пустили на борт самолета

Рейс направлялся в Симферополь

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Причиной задержки рейсы и стыковки трасферных пасажиров стали лесные пожары

Причиной задержки рейсы и стыковки трасферных пасажиров стали лесные пожары

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Названа причина отсутствия мест на рейс из Новосибирска в Симферополь

В пресс-службе авиакомпании S7 Airlines рассказали, почему в четверг, 12 августа, пассажиры с билетами не смогли попасть на борт самолета, направлявшегося из Новосибирска в Симферополь.

— На протяжении последней недели в Сибири наблюдаются неблагоприятные метеорологические условия, что препятствует возможности выполнения авиакомпанией рейсов, отвечающих требованиям безопасности полетов. Стоящий дым и туман затрудняют видимость в местных аэропортах, что влечет за собой задержки некоторых регулярных рейсов S7 Airlines. Следствием чего, в том числе, является потеря стыковки рейсов трансферными пассажирами. S7 Airlines прилагает все усилия для своевременной отправки пассажиров и обеспечения необходимых стыковок. Пассажирам, которые не смогли вылететь по не зависящим от S7 Airlines обстоятельствам, авиакомпания предлагает альтернативные рейсы, компенсации, питание и размещение в гостиницах в соответствии с требованиями федеральных авиационных правил, — пояснила пресс-секретарь S7 Group Ирина Дунькова.

Также в авиакомпании добавили: пассажиры смогут вернуть деньги за билеты без штрафов, если у них будет желание.

В конце июля произошла похожая ситуация, когда пенсионерка не смогла улететь на похороны в Читу — женщина купила билеты, но места в салоне ей не досталось.

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S7Толмачевосамолет
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