«1500 долларов штрафа и карантин»: сибирячка хотела улететь из Израиля, но спустила деньги в воздух

Студентка из Новосибирска застряла в Израиле
Разные страны по-разному переживают третью волну коронавируса, но в целом ситуация остается напряженной во всем мире. Всевозможные ограничения, закрытые границы, карантин для приезжих — это лишь малая часть того, с чем сейчас сталкиваются путешественники. Студентка Елизавета Подкаминер пыталась выбраться из Израиля в Новосибирск, но ограниченные условия и агрегаторы по покупке билетов не дали этому сбыться. Какая политика у Израиля в отношении ковида, почему не нужно доверять сайтам-агрегаторам и каким советам стоит следовать для удачного полета в эпоху пандемии — публикуем рассказ сибирячки.
Штрафы и карантин для приезжих
Сейчас я нахожусь в Израиле. По моим грандиозным планам я уже 7 июля должна была быть в Москве, а 8 июля — дома, в Новосибирске. Но, как мы знаем, коронавирус диктует свои условия. А Израиль — истерическая в этом смысле страна. Особенно большие проблемы из-за того, что крупная часть населения имеет гражданство РФ и периодически летает в Россию.
В России сейчас всё действительно плохо. Только официальная статистика показывает более 23 тысяч заболевших в день, да еще и дельта-вирусом. Для Израиля теперь Россия — большая проблема, так как оттуда возвращаются тысячами и волей-неволей привозят новый штамм. Да, в Израиле вакцинировано более 60%, но это не помогает, так как тут очень много детей–переносчиков, которых вакцинировать нельзя.
По итогу нам сказали так: если вы влетите в «красную» зону (РФ и еще 6 стран), то после возвращения вас ждет не только карантин, но и штраф в 1500$. И да, вылететь прямым рейсом Тель-Авив — Москва без объяснения причин не получится. То есть если вы обманули систему и пролетели через
Провал с полетами
Я хотела лететь до Сибири и, чтобы получилось дешевле, купила билеты заранее, то есть до момента, когда РФ включили в список «красных» стран и до введения штрафов. Ждала я до последнего, надеялась, что или отменят ограничения, или отменят рейсы. Как вы понимаете, ни того, ни другого не произошло.
Итак: мной был куплен билет из Тель-Авива в Анталию (Турция), оттуда в Москву, а далее в Новосибирск. Купила я эти билеты не напрямую у перевозчиков, а через сервис-агрегатор. И вот мой вывод: никогда не покупайте билеты у агрегаторов!
Вот список минусов агрегаторов, о которых рассказала моя подруга, работавшая в компании «Аэрофлот» на должности «Эксперт 1 категории группы транзита и встречи пассажиров»:
- Все рейсы максимально разбиваются по билетам, то есть если, допустим, вы летите с пересадкой, а первый ваш самолет задержался, то так как это разные билеты и вы не успели на второй рейс — это только ваши проблемы.
- «Страховка» не работает от слова совсем. Был случай, при котором из-за задержки одного рейса страховка не покрыла (хотя должна была) замену билета.
- В Китае существует безвизовый транзит на определенное время, но есть 4 города, в которых это не работает. Агрегаторы продают транзит через эти города без предупреждения о необходимости визы, и людей снимают с рейсов из-за отсутствия оной.
А теперь от себя: я ждала сначала отмены рейса, потом удобного момента, чтобы отменить билеты. В моем случае было зарегистрировано 2 билета на 3 рейса. Рейс Тель-Авив — Анталия — Москва в одном билете, в этом мне повезло. Не повезло только в своей нерасторопности. Pegasus Airlines (турецкая бюджетная авиакомпания. — Прим. ред.), что производили перевозку по первому билету, готовы были мне вернуть деньги, но при отмене за 48 часов до начала рейса, а я смогла-таки дозвониться (и то при помощи подруги) на
Другое дело с моим вторым билетом, который перенесли по времени на 4 часа. По закону я могу потребовать возврат билета, однако любимая (нет) «Победа» принимает отмены через электронную форму, в которой обязательное поле — электронная почта. У меня их две, я отправила с обеих запрос, и на обе через длительное время пришел отказ. Я недоумевала, в чем проблема, пока моя подруга не позвонила оператору «Победы», а та сказала, что билет зарегистрирован на внутреннюю почту агрегатора. Как вы понимаете, к этой почте доступа у меня нет. И что интересно, «Победе» недостаточно, что я хочу отменить полет, у меня есть паспорт, и как бы важен человек, а не почта. У них есть сервис: изменение личных данных за 500 рублей. Я бы могла изменить свои данные, но на тот момент этот сервис не успел бы сработать за 24 часа до начала рейса. Я не смогла предупредить, что меня не устраивает новое время.
Мораль сей басни:
- Не покупайте в агрегаторах и сервисах, в которых вы не уверены.
- При необходимости обмена / возврата билета — не медлите!
- Связываясь с лоукостерами, будьте готовы ко всему (привет «Победе»).
- Планируя поездку во времена COVID, будьте готовы потерять деньги.
- Не болейте! А то я еще очень долго не смогу приехать к родным и друзьям.
Что еще почитать о путешествиях?
Изучаем летний Шерегеш: от шаманских обрядов до дайвинга в затопленном карьере. Маршруты, фото и цены.
Одна в огромном самолете: россиянке устроили спецрейс из Антальи за 3000 рублей. Что наших туристов ждет в Турции.
Отели Санкт-Петербурга идут в отрыв: цены выросли за месяц почти вдвое.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции