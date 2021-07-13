«1500 долларов штрафа и карантин»: сибирячка хотела улететь из Израиля, но спустила деньги в воздух

Штрафы и карантин для приезжих

Сейчас я нахожусь в Израиле. По моим грандиозным планам я уже 7 июля должна была быть в Москве, а 8 июля — дома, в Новосибирске. Но, как мы знаем, коронавирус диктует свои условия. А Израиль — истерическая в этом смысле страна. Особенно большие проблемы из-за того, что крупная часть населения имеет гражданство РФ и периодически летает в Россию.

В России сейчас всё действительно плохо. Только официальная статистика показывает более 23 тысяч заболевших в день, да еще и дельта-вирусом. Для Израиля теперь Россия — большая проблема, так как оттуда возвращаются тысячами и волей-неволей привозят новый штамм. Да, в Израиле вакцинировано более 60%, но это не помогает, так как тут очень много детей–переносчиков, которых вакцинировать нельзя.

