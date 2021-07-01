Отели Санкт-Петербурга идут в отрыв: цены выросли за месяц почти вдвое

Сезон отпусков отельеры использовали по полной, причем не только обычные гостиницы, но и хостелы, и апарт-отели. По данным представителей сети YE’S, всего за месяц цены в их сети поднялись сразу на 85%. Номера для краткосрочного пребывания — в лидерах роста арендной ставки, причем Петербург ставит рекорды увеличения цен без оглядки на столицу при равном уровне заполняемости.



Причиной такого скачка цен специалисты называют возросший турпоток в Петербург. «Алые паруса», чемпионат Европы по футболу, аномально теплая погода и белые ночи заметно увеличили количество туристов. Особенно спрос на Петербург у туристов заметен на фоне ковидных запретов в Москве — не менее популярном направлении внутреннего туризма.



Под завязку

