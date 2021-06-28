Одна в огромном самолете: россиянке устроили спецрейс из Антальи за 3000 рублей. Что наших туристов ждет в Турции

Многие из нас хотя бы раз смотрели фильм в большом кинотеатре в полном одиночестве. А вот совершить международный перелет в пустом гигантском «Боинге» на 500 мест мало кому удавалось. Такой удивительный опыт получила екатеринбурженка Анна. Она летела из Антальи в Кольцово и оказалась единственной пассажиркой этого рейса.
Мы узнали, как это получилось и что Анна чувствовала в этот момент. А также обсудили ситуацию с экспертами по туризму, которые рассказали о спросе на отдых в Турции и о требованиях к туристам для въезда в страну.
Девушка случайно узнала, что вылет из Антальи перенесли на два часа раньше назначенного времени, и чудом успела прибыть в аэропорт вовремя. Она час сидела у назначенного гейта, и никто к ней так и не присоединился. Анна думала, что это какая-то ошибка, но система информирования самолета показывала, что она пришла к нужному выходу.
— Через 15 минут мы должны вылететь. Мне интересно: а капитан в курсе? Потому что людей всё еще нет, — беспокоилась Анна.
Когда она попала на борт, оказалось, что больше никто лететь в Кольцово этим рейсом не собирается.
— Огромный «трехкомнатный» самолет и я в нем одна. 12 человек экипажа в шоке! Я тоже. Ко мне подошли три человека из персонала, чтобы познакомиться. Самый главный вопрос — как я сюда попала. А у меня вопрос — зачем этот рейс ради одного человека. Мой билет стоил с багажом 3000 рублей!
По словам Анны, стюардессы рассказали, что рейс состоялся, чтобы самолет не простаивал, а людей на нём нет, потому что перелеты между Россией и Турцией возобновились за день до этого и везти было просто некого. Анна оказалась единственной пассажиркой, потому что живет в Турции с прошлого года. Бортпроводники накормили Анну своим летным пайком. Она благополучно добралась до Кольцово, где специально для нее открыли таможенный пункт.
Почему она летела одна
Мы поговорили об этой ситуации с президентом Уральской ассоциации туризма Михаилом Мальцевым. Также эксперт рассказал, что сейчас происходит со спросом на отдых в Турции и дал советы туристам, которые собираются полететь в all inclusive в ближайшее время.
— По поводу ситуации Анны могу сказать, что никакого чуда не случилось, — сказал Михаил Мальцев. — Авиаперевозчик изначально закладывает, что в одну сторону самолет может лететь пустой. Странно, что авиаперевозчик не позаботился о том, чтобы была донесена информация о возможности улететь. В отличие от других направлений, в Турции много людей, которые поддерживают спрос на перелеты из-за деловых и родственных отношений.
Спрос на Турцию вырастет?
— Что касается Турции в целом, сейчас в индустрии сумбур, авиакомпании меняют рейсы, объединяют авиационные суда. Ясно, что будут летать и российские, и турецкие авиаперевозчики. Сейчас абсолютно непонятен рынок, понадобится либо увеличивать, либо резко сокращать количество рейсов. Мы еще не знаем уровень платежеспособного спроса. На вопрос: «Хотите ли вы в Турцию?», многие охотно скажут да, но дальше появляются неизвестные переменные.
Михаил Мальцев привел в пример ситуацию с Краснодарским краем. Еще неделю назад въезд туда был открыт, но сейчас на курорты юга можно попасть только с отрицательным ПЦР-тестом.
— Я даже не берусь давать прогнозы, будут ли выполнены планы авиаперевозчиков, — говорит эксперт. — Слишком много неизвестных, которые физически просчитать невозможно. Могут быть введены дополнительные ограничения как в Турции, так и у нас в стране, также могут повлиять политические факторы и прочие. Всё это может отразиться на количестве вылетов и полетной программе.
Эксперт по туризму советует тщательно отслеживать условия вылета, призывая за два дня до рейса позвонить в свое турагентство или туроператору, чтобы убедиться, что ничего не изменилось. Также Михаил Мальцев рассказал, что следует проверить информацию на официальном сайте Ростуризма. Нужно уточнить вопросы страховки, пересечения границ, прохождения тестирования на COVID-19.
— Стоимость путевок повысилась скачкообразно в тот момент, когда Турцию снова открыли. Но у турецких партнеров нет оснований для радости. В большинстве стран Евросоюза рекомендовано не посещать Турцию, а если турист всё-таки слетал, то по правилам большинства европейских стран ему нужно будет, даже при наличии отрицательных тестов, неделю сидеть на карантине. Поэтому у Турции нет такого количества туристов, чтобы повышать цены. А они это сделали на радостях, потому что хочется отбить свои убытки. Более того, им нужно поддерживать уровень сервиса и питания, на это нужны немалые средства.
Много отелей, которые популярны на российском рынке, уже заполнены. Некоторые отели не открылись в этом сезоне. А те, кто ориентирован на зарубежных туристов, сейчас полупустые, хотя в Европе формальных запретов на отдых в Турции нет.
Михаил Мальцев рекомендует выбрать место отдыха в зависимости от финансовых возможностей и склада характера. Эксперт рассказал, что сейчас открываются некоторые страны Европы, в которых можно совместить экскурсионный и оздоровительный отдых, и они составят конкуренцию турецким побережьям.
— Мы ожидаем, что со дня на день откроют прямые перелеты в Болгарию, также планируется увеличение рейсов греческого направления (несмотря на то, что условия въезда в Грецию становятся жестче. Сейчас даже с прививкой нужен ПЦР-тест. - Прим. редакции). Раньше ни с чем подобным мы не сталкивались. Никогда туризм еще не был зависим вообще от всего. Поэтому невозможно просчитать всё и нужно быть готовым к любому развитию событий.
Условия въезда в Турцию
Турагент «O2 TOUR» Оксана Доронина рассказала, какие ограничения сейчас действуют для туристов и что нужно сделать, чтобы попасть в заветную страну «всё включено»:
- Для невакцинированных и не переболевших коронавирусом туристов старше 6 лет — справка с отрицательным результатом ПЦР-теста (не ранее чем за 72 часа до прибытия в Турцию);
- Вместо ПЦР-теста теперь можно предоставить и справку с результатами экспресс-теста на антигены (не путать с антителами!) не ранее чем за 48 часов. Быстрее, но дороже;
- Вакцинированные туристы освобождены от сдачи ПЦР-теста, надо только предоставить сертификат о полной вакцинации двумя дозами, произведенной не позднее чем за 14 дней до въезда в Турцию;
- Туристы, переболевшие в течение последних 6 месяцев, предоставившие официальную справку от органов здравоохранения, также освобождены от необходимости предоставления справки с ПЦР-тестом.
— По возврату в Россию для всех туристов, включая детей, необходимо сделать 2 ПЦР-теста: первый — не позднее трех дней после возвращения, второй — не позднее пяти дней, с интервалом не менее суток, — объяснила туроператор Оксана Доронина. — Результат нужно загрузить на «Госуслуги».
Оксана Доронина рассказала, что некоторые туроператоры сейчас делают скидки на ПЦР-тесты. А лаборатории даже устраивают акции — два ПЦР-теста по цене одного.
— После восстановления авиасообщения и введения ограничений на юге страны, спрос на турецкие «грязные лежбища», как сказал депутат Госдумы Онищенко, значительно вырос, — сказала туроператор. — Цены еще держатся достаточно приятные, есть горящие туры. Но к середине июля ждем значительного повышения, так как многие отели уже сейчас загружены на 100%. Эпидемиологическая обстановка в Турции намного стабильнее, отели соблюдают все санитарные требования, в отличие от многих российских. А погода так и шепчет — лети.