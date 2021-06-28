Одна в огромном самолете: россиянке устроили спецрейс из Антальи за 3000 рублей. Что наших туристов ждет в Турции

Девушка случайно узнала, что вылет из Антальи перенесли на два часа раньше назначенного времени, и чудом успела прибыть в аэропорт вовремя. Она час сидела у назначенного гейта, и никто к ней так и не присоединился. Анна думала, что это какая-то ошибка, но система информирования самолета показывала, что она пришла к нужному выходу.

— Через 15 минут мы должны вылететь. Мне интересно: а капитан в курсе? Потому что людей всё еще нет, — беспокоилась Анна.



Когда она попала на борт, оказалось, что больше никто лететь в Кольцово этим рейсом не собирается.



— Огромный «трехкомнатный» самолет и я в нем одна. 12 человек экипажа в шоке! Я тоже. Ко мне подошли три человека из персонала, чтобы познакомиться. Самый главный вопрос — как я сюда попала. А у меня вопрос — зачем этот рейс ради одного человека. Мой билет стоил с багажом 3000 рублей!

