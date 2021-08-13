На S7 завели дело из-за случая, когда пятерых пассажиров не пустили в самолет

В Новосибирске транспортная прокуратура нашла нарушения в работе S7
Руководству авиакомпании S7 вынесли представление после того, как пять пассажиров не смогли улететь в Читу. Тогда в авиакомпании (новое название АО «Авиакомпания "Сибирь"») заявили, что пассажиры с билетами не смогли улететь из-за задержки другого рейса.
— Новосибирской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения АО «Авиакомпания "Сибирь"» требований законодательства о защите прав потребителей в связи с отказом пассажирам в воздушной перевозке.
Прокурор вынес представление руководству S7 с требованием устранить нарушения и не допускать их в будущем. Также прокуратура возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 14.4 КоАП (продажа товаров, выполнение работ либо оказание населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством Российской Федерации требований). Максимальный штраф по этой статье — 50 тысяч рублей.
Авиакомпания после случая с пассажирами