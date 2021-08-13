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На S7 завели дело из-за случая, когда пятерых пассажиров не пустили в самолет

Люди несколько раз не могли улететь из Новосибирска из-за нехватки мест на борту авиалайнера

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Каждый раз в S7 находят новую причину нехватки мест: то задерживаются другие рейсы, то во всем виноваты лесные пожары

Каждый раз в S7 находят новую причину нехватки мест: то задерживаются другие рейсы, то во всем виноваты лесные пожары

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В Новосибирске транспортная прокуратура нашла нарушения в работе S7

Руководству авиакомпании S7 вынесли представление после того, как пять пассажиров не смогли улететь в Читу. Тогда в авиакомпании (новое название АО «Авиакомпания "Сибирь"») заявили, что пассажиры с билетами не смогли улететь из-за задержки другого рейса.

— Новосибирской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения АО «Авиакомпания "Сибирь"» требований законодательства о защите прав потребителей в связи с отказом пассажирам в воздушной перевозке. 31 июля компания неправомерно отказала в перевозке рейсом № 5225 по маршруту Новосибирск — Чита пяти пассажирам, имеющим авиабилеты, в связи с принятием к перевозке пяти трансферных пассажиров, потерявших стыковку до Читы и ранее не вылетевших иным рейсом, — рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Прокурор вынес представление руководству S7 с требованием устранить нарушения и не допускать их в будущем. Также прокуратура возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 14.4 КоАП (продажа товаров, выполнение работ либо оказание населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством Российской Федерации требований). Максимальный штраф по этой статье — 50 тысяч рублей.

Авиакомпания после случая с пассажирами 31 июля извинилась, но история повторилась 12 августа. Несколько пассажиров не смогли улететь в Симферополь, потому что их места были отданы другим. В этот раз виноваты оказались лесные пожары.

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