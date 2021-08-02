В S7 объяснили, почему сибирячку с билетом не посадили на рейс из Новосибирска до Читы

Авиакомпания S7 объяснила инцидент с сибирячкой Тамарой Лагуновой, которой отказали в вылете из Новосибирска в Читу. Оказалось, что ее место отдали пассажиру с трансферного рейса, который раньше прошел регистрацию.

— Авиакомпания была вынуждена пересадить 5 трансферных пассажиров из-за задержки другого рейса. В итоге других пассажиров, имевших билеты на рейс до Читы, но позднее других подошедших на регистрацию, авиакомпания была вынуждена перенести на более позднее время вылета. Представители S7 Airlines предложили им размещение в гостинице, питание и ваучеры, которые можно использовать для оплаты следующего перелета. S7 Airlines приносит свои извинения пассажирам, которые не смогли улететь рейсом 5225, — сообщила пресс-секретарь S7 Ирина Дунькова.

