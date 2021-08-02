В S7 объяснили, почему сибирячку с билетом не посадили на рейс из Новосибирска до Читы

Авиакомпания S7 объяснила инцидент с сибирячкой Тамарой Лагуновой, которой отказали в вылете из Новосибирска в Читу. Оказалось, что ее место отдали пассажиру с трансферного рейса, который раньше прошел регистрацию.
— Авиакомпания была вынуждена пересадить 5 трансферных пассажиров из-за задержки другого рейса. В итоге других пассажиров, имевших билеты на рейс до Читы, но позднее других подошедших на регистрацию, авиакомпания была вынуждена перенести на более позднее время вылета. Представители S7 Airlines предложили им размещение в гостинице, питание и ваучеры, которые можно использовать для оплаты следующего перелета. S7 Airlines приносит свои извинения пассажирам, которые не смогли улететь рейсом 5225, — сообщила пресс-секретарь S7 Ирина Дунькова.
Напомним, Тамаре Лагуновой предложили лететь ближайшим ночным рейсом, однако женщина возмутилась — она спешила на похороны своего отца в читинском поселке и имела на руках оплаченный билет.
— У мамы потом дальше был билет на поезд в Чите, на 10 вечера. Нужно 400 км еще проехать. Если бы вылетела днем, ночью бы она уже была на месте. Но теперь больше билетов на поезд нет, он редко ходит мимо поселка, видимо, придется какое-то такси заказывать или договариваться с кем-то, чтобы маму отвезли из Читы. Но там мало кто ездит, потому что дорога — гребенка, — объяснял тогда ее сын.
По его словам, в субботу, когда женщине отказали в вылете, он привез свою маму в аэропорт за 20 минут до начала регистрации. Тамара Лагунова была в Толмачёво в 10:40 утра, притом что регистрация открылась в 11. Сам вылет должен был быть в 12:30, но его задержали.
В итоге, как пояснил корреспонденту НГС сын Тамары Лагуновой, женщина все-таки полетела ночным рейсом в Читу.
— Посадили они ее в бизнес-класс, извинения, конечно, никто не принес, просто молча сунули посадочный талон новый. Транспорт в итоге ей нашли, чтобы она доехала до поселка, похороны подзадержали ради нее чуть-чуть, а что делать? — добавил мужчина. По его словам, женщина не получала от авиакомпании предложений гостиницы, питания и ваучера.
В середине июля около 200 пассажиров чартерного рейса FV5852 Ларнака — Новосибирск застряли в кипрском аэропорту в ожидании своего самолета. Общая задержка рейса составила порядка 11 часов. Вылет выполняла авиакомпания «Россия».