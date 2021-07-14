Новосибирцы не могут улететь с Кипра — самолет опаздывает на 11 часов

Около 200 пассажиров чартерного рейса FV5852 «Ларнака — Новосибирск» уже 7 часов ждут своего самолета в кипрском аэропорту. Предполагается, что вся задержка составит 11 часов.

— По расписанию рейс должен был вылететь 14 июля в 03:20, на посадочных талонах уже стояло время 03:50. По словам сотрудников аэропорта «Гермес» (Ларнака), авиакомпания «Россия» не уведомила службы аэропорта о том, что борт даже не вылетел в Ларнаку за пассажирами. Все пассажиры прошли паспортный контроль и только у выхода к самолету узнали, что рейс задерживается. Информацию о том, когда будет рейс, пассажирам не сообщают, есть только косвенные свидетельства с онлайн-табло новосибирского аэропорта Толмачево, — рассказали читатели НГС.