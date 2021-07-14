Новосибирцы не могут улететь с Кипра — самолет опаздывает на 11 часов

Пассажиров рейса «Ларнака — Новосибирск» задержали на Кипре на 11 часов
Около 200 пассажиров чартерного рейса FV5852 «Ларнака — Новосибирск» уже 7 часов ждут своего самолета в кипрском аэропорту. Предполагается, что вся задержка составит 11 часов.
— По расписанию рейс должен был вылететь 14 июля в 03:20, на посадочных талонах уже стояло время 03:50. По словам сотрудников аэропорта «Гермес» (Ларнака), авиакомпания «Россия» не уведомила службы аэропорта о том, что борт даже не вылетел в Ларнаку за пассажирами. Все пассажиры прошли паспортный контроль и только у выхода к самолету узнали, что рейс задерживается. Информацию о том, когда будет рейс, пассажирам не сообщают, есть только косвенные свидетельства с онлайн-табло новосибирского аэропорта Толмачево, — рассказали читатели НГС.
Пассажиры рейса получили ваучеры на питание. Гостиницу им предоставить не могут, так как они уже не могут выйти из аэропорта после прохождения паспортного контроля.
— Причина задержки рейса — это ожидание воздушного судна из другого рейса. Сейчас рейс назначен на 14:30 по местному времени (по новосибирскому времени 18:30. — Прим. ред.). До этого ожидается вылет из Краснодара. В Краснодаре была замена воздушного судна, был направлен резервный борт, — рассказали в авиакомпании «Россия».
Причиной замены борта в авиакомпании назвали «производственную необходимость», но не объяснили, что имеют в виду. НГС также отправил запрос в авиакомпанию с уточняющими вопросами.
После того, как прибудет самолет в Ларнаку, новосибирцы будут лететь около 6 часов.
Утром 1 июля порядка 10 рейсов не смогли приземлиться в аэропорту Толмачево из-за сильного тумана. Они находились в воздухе и ждали разрешение на посадку.