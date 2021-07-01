Сразу несколько рейсов не смогли приземлиться в аэропорту Новосибирска

В Новосибирске не могут приземлиться самолеты из-за тумана
Утром 1 июля порядка 10 рейсов не смогли приземлиться в аэропорту Толмачево из-за сильного тумана.
В пресс-службе аэропорта подтвердили, что задержки связаны с густым туманом, который окутал город сегодня утром. Но официальной информации о количестве задержанных рейсов пока нет.
— На запасной из пассажирских рейсов никто не ушел на данный момент, — добавили в пресс-службе аэропорта.
Судя по онлайн-табло аэропорта, начиная с 04:45 часов утра, начались задержки прилетающих рейсов.
Некоторым пассажирским самолетам удалось сесть в Новосибирске, несмотря на метеоусловия.
— Прилетели из Петербурга, стоим в очереди третьими. Из-за тумана в Толмачево буксуют самолеты, — сообщила читательница НГС.
С утра в Новосибирске густой туман.
— В первой половине дня ожидается погода преимущественно без осадков. Утром местами туман, — сообщили в Западно-Сибирском УГМС.
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После того как задержанные рейсы стали садиться в новосибирском аэропорту, в зоне ожидания багажа образовалось столпотворение.
— Теперь все 10 рейсов в толпе во время ковида. Пассажиры всех самолетов ждут свой багаж, — рассказывает одна из пассажирок.
Во вторник, 29 июня, Новосибирск также окутал туман — сразу несколько рейсов также не смогли приземлиться в Толмачево.
В субботу, 26 июня, в Новосибирске около аэропорта Толмачево произошло опасное сближение двух пассажирских самолетов. СК начал доследственную проверку.