Сразу несколько рейсов не смогли приземлиться в аэропорту Новосибирска

Утром 1 июля порядка 10 рейсов не смогли приземлиться в аэропорту Толмачево из-за сильного тумана.

В пресс-службе аэропорта подтвердили, что задержки связаны с густым туманом, который окутал город сегодня утром. Но официальной информации о количестве задержанных рейсов пока нет.

— На запасной из пассажирских рейсов никто не ушел на данный момент, — добавили в пресс-службе аэропорта.

Судя по онлайн-табло аэропорта, начиная с 04:45 часов утра, начались задержки прилетающих рейсов.

