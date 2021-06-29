Несколько рейсов не смогли приземлиться в аэропорту Новосибирска

Утром 29 июня 9 рейсов не смогли приземлиться в аэропорту Толмачево из-за сильного тумана. Самолеты отправляют в Барнаул и Новокузнецк.
По данным онлайн-табло Толмачево, на запасной аэропорт улетели рейсы из Москвы, Нижнего Новгорода, Краснодара и Сочи. Часть самолетов задерживается в городе вылета.
Как сообщили в пресс-службе аэропорта, причиной стали метеоусловия.
С утра в Новосибирске густой туман, видимость составляет меньше 300 метров:
— Переменная облачность, в отдельных районах кратковременные дожди, грозы, по западу преимущественно без осадков. Утром местами туманы, — сообщили в Западно-Сибирском УГМС.
В субботу, 26 июня, в Новосибирске около аэропорта Толмачево произошло опасное сближение двух пассажирских самолетов. СК начал доследственную проверку.