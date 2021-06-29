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Несколько рейсов не смогли приземлиться в аэропорту Новосибирска

Рейсы перенаправляют в соседние аэропорты из-за тумана

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С утра в Новосибирске густой туман

С утра в Новосибирске густой туман

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Утром 29 июня 9 рейсов не смогли приземлиться в аэропорту Толмачево из-за сильного тумана. Самолеты отправляют в Барнаул и Новокузнецк.

По данным онлайн-табло Толмачево, на запасной аэропорт улетели рейсы из Москвы, Нижнего Новгорода, Краснодара и Сочи. Часть самолетов задерживается в городе вылета.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, причиной стали метеоусловия.

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С утра в Новосибирске густой туман, видимость составляет меньше 300 метров:

— Переменная облачность, в отдельных районах кратковременные дожди, грозы, по западу преимущественно без осадков. Утром местами туманы, — сообщили в Западно-Сибирском УГМС.

В субботу, 26 июня, в Новосибирске около аэропорта Толмачево произошло опасное сближение двух пассажирских самолетов. СК начал доследственную проверку.

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авиацияперелетсамолет
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