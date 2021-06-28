Над Новосибирском произошло опасное сближение двух пассажирских самолетов

Опасное сближение пассажирских самолетов в Новосибирске расследует СК
В новосибирском аэропорту Толмачево произошло опасное сближение двух пассажирских самолетов в минувшую субботу,
— В вечернее время в аэропорту Толмачево произошло срабатывание наземной системы предупреждения об опасных сближениях. По предварительным данным, самолет Airbus 320 рейса Кемерово — Толмачево и самолет Boeing 737 рейса Симферополь — Толмачево сблизились на расстоянии
В данный момент следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее в Толмачево пассажирский самолет врезался в мачту освещения. Позже в авиакомпании объяснили, почему это произошло.