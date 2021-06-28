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Над Новосибирском произошло опасное сближение двух пассажирских самолетов

Следователи проводят проверку

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Самолеты находились на расстоянии <nobr class="_">4 километра</nobr> друг от друга

Самолеты находились на расстоянии 4 километра друг от друга

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Опасное сближение пассажирских самолетов в Новосибирске расследует СК

В новосибирском аэропорту Толмачево произошло опасное сближение двух пассажирских самолетов в минувшую субботу, 26 июня. СК начал доследственную проверку.

— В вечернее время в аэропорту Толмачево произошло срабатывание наземной системы предупреждения об опасных сближениях. По предварительным данным, самолет Airbus 320 рейса Кемерово — Толмачево и самолет Boeing 737 рейса Симферополь — Толмачево сблизились на расстоянии 4 км, что недопустимо согласно нормативным документам, — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России.

В данный момент следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в Толмачево пассажирский самолет врезался в мачту освещения. Позже в авиакомпании объяснили, почему это произошло.

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Толмачевоавиацияпассажирские перевозки
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