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Авиакомпания S7 объяснила, почему самолет снес мачту в аэропорту Толмачево

Инцидент произошел в ночь с 9 на 10 июня

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Пилот аэробуса перепутал разметку в новосибирском аэропорту

Пилот аэробуса перепутал разметку в новосибирском аэропорту

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Авиакомпания S7 объяснила причины происшествия в ночь с 9 на 10 июня в новосибирском аэропорту Толмачево. В то время самолет Airbus A-321, следовавший по маршруту Новосибирск — Москва, при выполнении руления на взлет столкнулся с временной мачтой освещения.

По словам представителя авиакомпании, в Толмачево ведутся строительные работы, в связи с чем на перроне был перенесен маршрут руления и нанесена новая временная разметка желтого цвета. Старая разметка закрашена серой краской, которая блестит на солнце и хорошо просматривается на фоне бетонного перрона.

— Командир воздушного судна рейса 2514 Новосибирск — Москва при рулении на предварительный старт принял старую разметку за новую. Борт задел крылом стойку временного освещения. Подкрылок левого полукрыла получил в результате небольшую вмятину, — прокомментировали в S7.

Самолет был вынужден вернуться на стоянку, а пассажирам предоставили резервный борт с новым экипажем.

По факту происшествия комиссия Западно-Сибирского МТУ Росавиации проводит расследование.

Накануне в пресс-службе Толмачево сообщили, что ущерб нанесен незначительный, новосибирский аэропорт претензий к авиакомпании не имеет.

— На борту воздушного судна находились 183 пассажира, из них 7 детей. В результате авиационного инцидента никто из них не пострадал, — сообщили в Западно-Сибирском СК на транспорте.

Ведомство проводит проверку, устанавливает обстоятельства произошедшего, в том числе устанавливает сумму материального ущерба, причиненного авиакомпании.

В конце мая самолет Новосибирск — Москва задержали на 12 часов из-за неисправности.

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СКавиакомпания S7аэропорт Толмачёвопассажирыпроисшествие
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