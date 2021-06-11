Авиакомпания S7 объяснила, почему самолет снес мачту в аэропорту Толмачево

Авиакомпания S7 объяснила причины происшествия в ночь с 9 на 10 июня в новосибирском аэропорту Толмачево. В то время самолет Airbus A-321, следовавший по маршруту Новосибирск — Москва, при выполнении руления на взлет столкнулся с временной мачтой освещения.



По словам представителя авиакомпании, в Толмачево ведутся строительные работы, в связи с чем на перроне был перенесен маршрут руления и нанесена новая временная разметка желтого цвета. Старая разметка закрашена серой краской, которая блестит на солнце и хорошо просматривается на фоне бетонного перрона.

