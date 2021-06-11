Авиакомпания S7 объяснила, почему самолет снес мачту в аэропорту Толмачево

Авиакомпания S7 объяснила причины происшествия в ночь с 9 на 10 июня в новосибирском аэропорту Толмачево. В то время самолет Airbus A-321, следовавший по маршруту Новосибирск — Москва, при выполнении руления на взлет столкнулся с временной мачтой освещения.
По словам представителя авиакомпании, в Толмачево ведутся строительные работы, в связи с чем на перроне был перенесен маршрут руления и нанесена новая временная разметка желтого цвета. Старая разметка закрашена серой краской, которая блестит на солнце и хорошо просматривается на фоне бетонного перрона.
— Командир воздушного судна рейса 2514 Новосибирск — Москва при рулении на предварительный старт принял старую разметку за новую. Борт задел крылом стойку временного освещения. Подкрылок левого полукрыла получил в результате небольшую вмятину, — прокомментировали в S7.
Самолет был вынужден вернуться на стоянку, а пассажирам предоставили резервный борт с новым экипажем.
По факту происшествия комиссия Западно-Сибирского МТУ Росавиации проводит расследование.
Накануне в пресс-службе Толмачево сообщили, что ущерб нанесен незначительный, новосибирский аэропорт претензий к авиакомпании не имеет.
— На борту воздушного судна находились
Ведомство проводит проверку, устанавливает обстоятельства произошедшего, в том числе устанавливает сумму материального ущерба, причиненного авиакомпании.
В конце мая самолет Новосибирск — Москва задержали на