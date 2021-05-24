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Самолет Новосибирск — Москва задержан на 12 часов из-за неисправности

Также сегодня был задержан самолет Новосибирск — Сочи

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Все пассажиры самолета ожидают вылета в аэропорту

Все пассажиры самолета ожидают вылета в аэропорту

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Рейсы Новосибирск — Москва от авиакомпании «Аэрофлот» и Новосибирск — Сочи от авиакомпании S7 Airlines задержали в Толмачёво.

Самолеты не смогли полететь вовремя из-за неисправностей. Пассажиры рейса Новосибирск — Сочи должны были вылететь из Толмачёво в 11:25, в итоге они полетели в 15:05. Самолет «Аэрофлота» должен был вылететь в 10:05, сейчас его рейс перенесли на 22:30.

— Время вылета воздушных судов по расписанию было запланировано на 10:05 и на 11:25 соответственно. В связи с технической неисправностью время вылета было перенесено. Пассажиры рейса 5103 обеспечены прохладительными напитками, пассажиры рейса 1307 — напитками и горячим питанием. Новосибирская транспортная прокуратура следит за соблюдением прав пассажиров. По факту задержки рейса S7 организована проверка законодательства о безопасности полетов, — рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В аэропорту Толмачёво причиной задержки самолета «Аэрофлота» называют неисправность.

— Экипаж «Аэрофлота» сейчас направлен на отдых в гостиницу, — сообщили в пресс-службе Толмачёво.

Как рассказал читатель НГС, их рейс Новосибирск — Москва, который должен был вылететь в 10:05 утра, переносили несколько раз. О первом переносе сообщили за 5 минут до посадки. Сейчас самолет планирует вылететь в 22:30, то есть на 12 часов 5 минут позже. Пассажирам озвучили версию, что повреждение самолета произошло из-за птицы.

— Вылет переносили несколько раз, сейчас сообщили, что переносят до 22:30 часов, то есть ожидание больше 12 часов, — сообщил читатель НГС.

НГС отправил запросы в авиакомпании.

Недавно НГС узнал, как именно аэропорты защищаются от птиц, и поговорил с Максимом Грабовским, который в начале 2000-х практически с нуля создал систему защиты от пернатых в аэропорту Толмачёво.

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Толмачёвоаэропортрейс
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