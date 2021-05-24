Самолет Новосибирск — Москва задержан на 12 часов из-за неисправности

Рейсы Новосибирск — Москва от авиакомпании «Аэрофлот» и Новосибирск — Сочи от авиакомпании S7 Airlines задержали в Толмачёво.

Самолеты не смогли полететь вовремя из-за неисправностей. Пассажиры рейса Новосибирск — Сочи должны были вылететь из Толмачёво в 11:25, в итоге они полетели в 15:05. Самолет «Аэрофлота» должен был вылететь в 10:05, сейчас его рейс перенесли на 22:30.

