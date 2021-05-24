Самолет Новосибирск — Москва задержан на 12 часов из-за неисправности

Рейсы Новосибирск — Москва от авиакомпании «Аэрофлот» и Новосибирск — Сочи от авиакомпании
Самолеты не смогли полететь вовремя из-за неисправностей. Пассажиры рейса Новосибирск — Сочи должны были вылететь из Толмачёво в 11:25, в итоге они полетели в 15:05. Самолет «Аэрофлота» должен был вылететь в 10:05, сейчас его рейс перенесли на 22:30.
— Время вылета воздушных судов по расписанию было запланировано на 10:05 и на 11:25 соответственно. В связи с технической неисправностью время вылета было перенесено. Пассажиры
В аэропорту Толмачёво причиной задержки самолета «Аэрофлота» называют неисправность.
— Экипаж «Аэрофлота» сейчас направлен на отдых в гостиницу, — сообщили в пресс-службе Толмачёво.
Как рассказал читатель НГС, их рейс Новосибирск — Москва, который должен был вылететь в 10:05 утра, переносили несколько раз. О первом переносе сообщили
— Вылет переносили несколько раз, сейчас сообщили, что переносят до 22:30 часов, то есть ожидание больше
НГС отправил запросы в авиакомпании.
Недавно НГС узнал, как именно аэропорты защищаются от птиц, и поговорил с Максимом Грабовским, который в начале