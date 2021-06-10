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Самолет с пассажирами врезался в мачту освещения в новосибирском аэропорту

На борту Airbus находились 183 пассажира, из них 7 детей

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Самолет авиакомпании S7 снес мачту освещения на заборе в Толмачево

Самолет авиакомпании S7 снес мачту освещения на заборе в Толмачево

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В Новосибирске следователи проводят проверку по факту инцидента, произошедшего с самолетом авиакомпании S7 в Толмачево.

В ночь с 9 на 10 июня самолет Airbus A-321, следовавший по маршруту Новосибирск — Москва, при выполнении руления на взлет столкнулся с временной мачтой освещения.

— На борту воздушного судна находились 183 пассажира, из них 7 детей. В результате авиационного инцидента никто из них не пострадал, — сообщили в Западно-Сибирском СК на транспорте.

Следователи осмотрели место происшествия и взяли объяснения с экипажа самолета.

На фото место, где стояла мачта

На фото место, где стояла мачта

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Сейчас ведомство проводит проверку, устанавливает обстоятельства произошедшего, в том числе устанавливает сумму материального ущерба, причиненного авиакомпании.

В пресс-службе Толмачево подтвердили факт инцидента и пояснили, что после происшествия заменили борт, и пассажиры благополучно добрались до места назначения.

— Воздушное судно, принадлежащее компании S7, при проруливании на взлет в районе третьего КПП снесло мачту освещения на заборе. Ущерб нанесен незначительный, новосибирский аэропорт претензий к авиакомпании не имеет, — сообщила пресс-секретарь аэропорта Сабина Киршнер.

НГС отправил запрос в авиакомпанию S7.

В январе из-за сильного ветра в Сочи не смог приземлиться самолет из Новосибирска, он был отправлен на запасной аэродром.

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