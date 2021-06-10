Самолет с пассажирами врезался в мачту освещения в новосибирском аэропорту

В Новосибирске следователи проводят проверку по факту инцидента, произошедшего с самолетом авиакомпании S7 в Толмачево.
В ночь с 9 на
— На борту воздушного судна находились
Следователи осмотрели место происшествия и взяли объяснения с экипажа самолета.
Сейчас ведомство проводит проверку, устанавливает обстоятельства произошедшего, в том числе устанавливает сумму материального ущерба, причиненного авиакомпании.
В пресс-службе Толмачево подтвердили факт инцидента и пояснили, что после происшествия заменили борт, и пассажиры благополучно добрались до места назначения.
— Воздушное судно, принадлежащее компании S7, при проруливании на взлет в районе третьего КПП снесло мачту освещения на заборе. Ущерб нанесен незначительный, новосибирский аэропорт претензий к авиакомпании не имеет, — сообщила пресс-секретарь аэропорта Сабина Киршнер.
НГС отправил запрос в авиакомпанию S7.
В январе из-за сильного ветра в Сочи не смог приземлиться самолет из Новосибирска, он был отправлен на запасной аэродром.