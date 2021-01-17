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Самолет из Новосибирска не смог приземлиться в аэропорту Сочи из-за непогоды

Его отправили на запасной аэродром

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Аэропорт Сочи временно не принимает рейсы

Аэропорт Сочи временно не принимает рейсы

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В Сочи из-за сильного ветра не смог приземлиться самолет из Новосибирска

В воскресенье, 17 декабря, международный аэропорт города Сочи временно прекратил принимать рейсы. Причиной стал сильный вечер.

Как сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе аэропорта, два самолета отправили на запасные аэродромы. Так, рейс сообщением Новосибирск — Сочи, который выполняла авиакомпания S7, приземлился в Минеральных Водах.

Рейс из Москвы СУ 1136 авиакомпании «Аэрофлот», который летел из Москвы, также отправлен на запасной аэродром в Ростове-на-Дону.

На днях пассажиры из Новосибирска почти сутки просидели в аэропорту Волгограда из-за непогоды.

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S7 Airlinesаэропортнепогода
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