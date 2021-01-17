Самолет из Новосибирска не смог приземлиться в аэропорту Сочи из-за непогоды

В Сочи из-за сильного ветра не смог приземлиться самолет из Новосибирска
В воскресенье, 17 декабря, международный аэропорт города Сочи временно прекратил принимать рейсы. Причиной стал сильный вечер.
Как сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе аэропорта, два самолета отправили на запасные аэродромы. Так, рейс сообщением Новосибирск — Сочи, который выполняла авиакомпания S7, приземлился в Минеральных Водах.
Рейс из Москвы СУ 1136 авиакомпании «Аэрофлот», который летел из Москвы, также отправлен на запасной аэродром в Ростове-на-Дону.
На днях пассажиры из Новосибирска почти сутки просидели в аэропорту Волгограда из-за непогоды.