«Самолет не отогревался и не заводился»: пассажиры из Новосибирска почти на сутки застряли в аэропорту Волгограда

Пассажиры авиарейса сообщением Новосибирск — Ростов-на-Дону почти сутки не могли вылететь из аэропорта Волгограда из-за плохих метеоусловий.

— Вчера в Волгограде застрял самолет, летевший из Новосибирска в Ростов-на-Дону. Около 10:00 он совершил посадку из-за погодных условий принимающей стороны. Ссылаясь на метеоусловия, представители компании несколько раз переносили вылет. Однако позже мы выяснили, что с самолетом возникли какие-то неполадки. Возникшую паузу объясняли тем, что судно не отогревается и не заводится, — сообщили пассажиры рейса нашим коллегам из V1.ru.