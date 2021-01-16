«Самолет не отогревался и не заводился»: пассажиры из Новосибирска почти на сутки застряли в аэропорту Волгограда

В Волгограде застряли пассажиры авиарейса из Новосибирска
Пассажиры авиарейса сообщением Новосибирск — Ростов-на-Дону почти сутки не могли вылететь из аэропорта Волгограда из-за плохих метеоусловий.
— Вчера в Волгограде застрял самолет, летевший из Новосибирска в Ростов-на-Дону. Около 10:00 он совершил посадку из-за погодных условий принимающей стороны. Ссылаясь на метеоусловия, представители компании несколько раз переносили вылет. Однако позже мы выяснили, что с самолетом возникли какие-то неполадки. Возникшую паузу объясняли тем, что судно не отогревается и не заводится, — сообщили пассажиры рейса нашим коллегам из V1.ru.
Они рассказали, что люди более 15 часов томились в зале ожидания. За это время им предложили еду лишь однажды.
— С 10:00 до 03:40 люди, включая женщин с грудными детьми, находились в зале ожидания. Им не предложили воды или поселения в гостиницу. На звонки горячей линии отвечали очень долго — не сумев объяснить ситуации, собеседники просто бросили трубку, — добавили пассажиры.
В пресс-службе аэропорта подтвердили, что из-за плохой погоды пилот авиакомпании «Азимут» принял решение приземлиться в Волгограде.
— Рейс Новосибирск — Ростов-на-Дону вылетел в 03:40. Согласно федеральным авиационным правилам через два часа пассажирам предлагают воду, через четыре часа — питание, а через шесть — гостиницу, — пояснили в пресс-службе волгоградской авиакомпании.
В минувший понедельник, 11 января, пассажиры из Новосибирска застряли в самолете из-за замерзшей двери.